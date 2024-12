Sekt, prosecco nebo šampaňské. Šumivá vína ke konci roku patří

Sekty se rozdělují podle obsahu cukru na: brut nature – přírodně tvrdé, obsahuje méně než 3 g cukru na litr

extra brut – zvláště tvrdé, do 6 g cukru na litr

brut – tvrdé, do 15 g cukru na litr

extra dry – zvláště suché, do 20 g cukru na litr

sec – suché, do 35 g cukru na litr

demi-sec – polosuché, do 50 g cukru na litr

doux – sladké, obsahuje více než 50 g cukru na litr.