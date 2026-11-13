Vinařský fond je státní fond se sídlem v Brně, který vznikl v roce 2002 na základě zákona o vinohradnictví a vinařství. Jeho hlavním úkolem je podporovat marketing, rozvoj a propagaci českých a moravských vín. V jeho čele stojí Zbyněk Vičar, mezi členy uvádí web fondu předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha, prezidenta Svazu vinařů ČR Martina Chlada, nebo marketingového ředitele společnosti Bohemia Sekt Martina Fouska.
NKÚ při prověrce podpory vinařství a vinohradnictví za roky 2023 až 2025 zjistil, že u 141 kontrolovaných žádostí o podporu nebyly cíle, očekávané přínosy ani výstupy projektů formulovány konkrétně a měřitelně. Fond podle NKÚ vše řádně nekontroloval a neodhalil tak v žádostech ani vyúčtováních nedostatky, na jejichž základě neměl peníze vyplatit. Kvůli tomu podle NKÚ vyplatil neoprávněně podpory za 12,4 milionu korun.
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Ministerstvo proto přistoupí k úpravám ve fungování fondu i činnosti rady. „Zasadíme se o to, aby došlo k bezodkladné úpravě pravidel pro poskytování podpor z Vinařského fondu tak, aby byl zcela vyloučený možný střet zájmů členů rady. Následně budeme iniciovat i celkové přenastavení podpůrných programů, které budou více cíleně a efektivně zaměřeny na reálné potřeby celého vinařského sektoru a doufám, že se nám podaří obnovit důvěru jak vinařů, tak i veřejnosti v tento fond,“ řekl Šebestyán.
Sporná podpora subjektům
Kontrolní úřad dospěl k závěru, že šest z 11 členů Rady Vinařského fondu neoznámilo svůj vztah k žadatelům o podporu, přestože působili v jejich statutárních a kolektivních orgánech. V 72 procentech těchto případů následně hlasovali pro schválení podpory. Ředitel fondu v deseti případech podepsal rozhodnutí o poskytnutí podpory subjektu, v jehož správní radě byl v okamžiku podpisu členem.
Proces odvolání rady začal ve čtvrtek a Šebestyán chce odvolání dokončit v co nejkratším termínu, ideálně aby do jednoho měsíce bylo dokončeno odvolání a zároveň byly předloženy návrhy na nové členy rady.
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Rada Vinařského fondu je zodpovědná za volbu ředitele a využití finančních prostředků. Členy Rady na návrh významných vinařských organizací a spolků jmenuje ministr zemědělství. Radní získávají mandát na čtyři roky a mohou ho opakovat maximálně třikrát po sobě v řadě. Pokud vinaři navrhnou některého z odvolaných radních, je podle Šebestyána možné ho zvolit znovu.
Šebestyán nicméně nesouhlasí se všemi závěry kontrolního úřadu. NKÚ při prověrce také zjistil, že stát vynaložil v letech 2023 až 2025 na podporu vinařství a vinohradnictví 2,4 miliardy korun. Přesto se nepodařilo naplnit cíl zvýšit do loňského roku výměru vinic až na 20 000 hektarů. Plocha vinic i počet pěstitelů révy dlouhodobě klesá. Ministr uvedl, že pokles plochy je patrný i u ostatních trvalých kultur a důvody poklesu ministerstvo řeší. Zabývá se například vlivem dovozů a postavení na trhu.