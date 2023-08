Majitelům bytů se zdá sdílená fotovoltaika zajímavá, většina se v ní ale nevyzná

Zhruba polovina oslovených v průzkumu uvedla, že má alespoň obecnou představu, jak výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů funguje, 34 procent oslovených pak má především hrubé představy.

„Platí, že v čem se lidí nevyznají, tak stěží budou chtít. Pokud mají lidé pocit, že tomu rozumí, tak pak spíše usilují o to, aby si to třeba také pořídili,“ uvedl na tiskové konferenci analytik analytického ústavu STEM Martin Philipp.

Přímou zkušenost s fotovoltaickými panely má pouze 3 procenta majitelů. To však neznamená, že ho mají na střeše bytového domu. „Mohou je mít třeba na chatě,“ zmínil Philipp.

S výrobou energie pomocí fotovoltaických panelů, a to konkrétně na bytových domech, má přímou zkušenost 7 procent majitelů, 21 majitelů pak hovoří o přenesené zkušenosti, 72 majitelů zkušenost nemá žádnou.

Lidé by hlasovali pro

Pro 73 oslovených je výstavba fotovoltaických panelů na střeše bytového domu něco, co by se jim osobně zamlouvalo. Zatím se toto téma na schůzích bytových družstev nebo společenství vlastníků aktuálně neřeší. Probírají to pouze 2 procenta z dotázaných.

V otázce, jak by majitelé hlasovali v případě, že by došlo k hlasování o pořízení elektrárny a sdílení energií v ní vyrobené, odpovědělo téměř sedm desetin (68 procent) majitelů, že by byly pro. Proti byla desetina majitelů (12 procent), pětina (20 procent) zatím neví. Jen necelá polovina vlastníků (47 procent) si však myslí, že by se návrh schválil.

Výzkum taktéž identifikoval čtyři druhy motivací a bariér s ohledem na sdílení energií v bytových domech, konkrétně šlo o ekonomickou, bezpečnostní, osobnostně administrativní a environmentální dimenzi.

Nejzásadnější jsou pro majitele bytů právě ekonomické argumenty. Fotovoltaické panely na střeše jsou vnímány především jako investice. Majitelé nejvíce souhlasí s tím, že společnou výrobou energií mohou ušetřit náklady, spolu s tím to také považují za velmi důležité.

Zároveň vnímají, že fotovoltaická elektrárna sama o sobě zvyšuje hodnotu domu. Důležitý je i aspekt návratnosti, ale stále kolem tří pětin (60 procent) respondentů v součtu uvedlo, že by se napřed měli na domě realizovat důležitější věci, než je elektrárna na střeše.

Environmentální aspekty vnímají majitelé bytů naopak jako méně důležité. „Když to řeknu ošklivě, tak milion a půl je milion a půl. Ve chvíli, kdy na schůzi řeknete, že je to dobré pro přírodu, tak předpokládám, že by se vám spíše vysmáli,“ řekl Philipp.

Jak však dodal, je možné, že postupem času dojde ve společnosti ke změně a environmentální faktor bude důležitý a hlavní. „Zatím je to příjemný bonus,“ doplnil.

O výzkumu analytického ústavu STEM Průzkumu se účastnilo 612 majitelů bytů. Za majitele bytů jsou považováni lidé, kteří vlastní byt v rámci bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Průzkum nebral v úvahu takové případy, kdy celý dům vlastní jedna fyzická či právnická osoba.

Od ledna 2023 je sdílení elektřiny v rámci bytových domů výrazně jednodušší. Nová legislativa umožňuje pořízení větších instalací (až do 50 kW) za výhodných podmínek, mimo to ale také elektřiny upravila a zjednodušila právě společné užívání vyrobené energie mezi jednotlivými byty v bytových domech.