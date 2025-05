Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za sčítání zaplatí 54 milionů korun bez DPH, sběr a vyhodnocení zajišťuje společnost Ipsos. Kompletní data budou k dispozici před polovinou příštího roku, řekl novinářům mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Sčítání bude probíhat až do podzimu, protože my potřebujeme zcela zohlednit v tom sčítání den v týdnu, hodinu ve dni, roční období, takové momenty zatížení, jako jsou naprosto mimořádné doby jako odjezd na prázdniny, nebo naopak noc ze soboty na neděli, kdy se naopak jezdí velmi málo i na těch zatížených trasách,“ řekl Rýdl.

Kompletní data, na která podle Rýdla čekají projektanti a plánovači dalšího rozvoje silniční a dálniční sítě, budou k dispozici před polovinou příštího roku. „Na základě toho skutečně odečítáme tendence a indexaci nárůstu, nebo poklesu dopravního zatížení,“ doplnil Rýdl.

Na každém sčítacím místě se bude sčítat čtyřikrát, pětkrát nebo šestkrát. Od dnešního rána jsou dva sčítači například u Poděbrad u silnice I/38 poblíž mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D11, kde byla před pěti lety denní intenzita dopravy přes 12 500 aut.

„Takových sčítačů je v tuto chvíli po republice přesně 209, odpoledne to bude dalších cirka 210, 220,“ řekl Daniel Čudlý ze společnosti Ipsos. Od 1. června, kdy se sčítání rozšíří i na neděle, bude v terénu každou neděli přes tisíc lidí.

Sčítači zaznamenávají průjezd v telefonech nebo tabletech do speciální aplikace, kde je 12 typů vozidel. „Klikají na ikonku a tím se napočítávají vozidla v reálném čase,“ doplnil Čudlý. Pro sčítání se podle něj začíná i s testováním umělé inteligence. „Zatím je to na začátku, děláme takový pokus, že si na videa natáčíme kus těch úseků, třeba dvacetiminutové sekvence,“ řekl Čudlý.

Rýdl pro letošní měření odhaduje mírný nárůst intenzity dopravy, zhruba od deseti do dvanácti až třinácti procent. Například na dálnici D1, kde se sčítá celkem na šedesáti úsecích, je podle mluvčího ŘSD v některých místech kapacita naplněná.

„Ale potom jsou samozřejmě případy, které budou skokově úplně jinde, a to je například linie 35, Olomouc–Mohelnice–Litomyšl–Hradec, kde v tuto chvíli stavíme čtyři úseky dálnice, a to je právě efekt, který takzvaně velmi silně nasává dopravu,“ uvedl. Tuto změnu podle něj postihne už letošní sčítání, protože před koncem roku mají být do provozu uvedené čtyři úseky dálnice D35.

Sčítání dopravy se opakuje ve zhruba pětiletých cyklech. Poslední sčítání dopravy v roce 2020 ovlivnila omezení volného pohybu během pandemie covidu, kvůli kterým se částečně přesunulo do následujícího roku. Z výsledků vyplynulo, že intenzita dopravy na české dálniční a silniční síti vzrostla v porovnání s rokem 2016 zhruba o deset procent. Největší nárůst byl na dálnicích u nákladních vozidel, a to o více než pětinu.