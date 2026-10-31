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Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí letitou zvyklost?

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Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost?

Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost? | foto: DigitooAdvertorial

Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost?
Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost?
Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost?
Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost?
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Faktura dorazí do e-mailové schránky, účetní ji přepošle odpovědnému manažerovi a ten napíše strohé OK. Tento scénář představuje každodenní realitu ve většině českých firem už déle než desetiletí. Improvizovaný systém sice funguje u malých podniků s párem dokladů měsíčně, s růstem firmy se však rychle mění v časovou past. Rostoucí objemy dokladů, práce na dálku a zpřísňující se legislativní nároky nutí tuzemské podniky přesouvat e-mailové zvyklosti do moderních digitálních schvalovacích workflow.

Když před lety dodavatelé přešli z papírových poštovních obálek na PDF přílohy v e-mailech, zdálo se to jako obrovský krok vpřed. Nebylo potřeba nic kupovat, zavádět ani složitě školit zaměstnance. Jenže to, co v počátcích šetřilo čas, se postupem let stalo hlavním brzdným rozhodovacím uzlem.

Jakmile firma překročí hranici desítek doručených faktur měsíčně, e-mailový systém se začíná rozpadat. Přibývají nákladová střediska, projekty i schvalovatelé a jedna faktura často vyžaduje souhlas od vedoucího týmu, controllingového oddělení i jednatele. Výsledkem je, že finanční oddělení tráví více času neustálým dohledáváním e-mailových odpovědí a urgováním kolegů než samotným odborným účtováním.

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Pět skrytých nákladů e-mailového schvalování

Spoléhání se na e-mailovou schránku přináší řadu skrytých komplikací, které přímo ovlivňují cash-flow i bezpečnost podniku:

  1. Ztráty v záplavě zpráv: Faktura ke schválení v e-mailu soupeří o pozornost s newslettery, poptávkami a interní komunikací. Přehlédnutý doklad leží dny bez povšimnutí, což způsobuje zbytečné průtahy.
  2. Pozdní platby a ušlé slevy: Opozděně schválená faktura znamená opožděnou úhradu. Firma zbytečně platí úroky z prodlení, kazí si dodavatelské vztahy a přichází o skonta za včasnou platbu.
  3. Nulový přehled o rozpracovaných závazcích: E-mailová vlákna nenabízejí žádný přehled o stavu dokladu. Finanční ředitel tak netuší, kolik schválených závazků na firmu v nejbližších dnech dopadne, a řízení cash-flow probíhá prakticky naslepo.
  4. Slabá auditní stopa: Odpověď OK ztracená v nepřehledné e-mailové historii je při daňové kontrole či auditu těžko obhajitelná. Pokud schvalovatel z firmy odejde a jeho schránka se zruší, historie schvalování mizí úplně.
  5. Vysoké riziko podvodů: E-mail je primárním kanálem pro phishing a podvržené faktury s pozměněnými čísly účtů. Bez automatické kontroly duplicit a ověřování údajů v registru je rozlišení pravého dokladu od podvrhu v běžné schránce náročné.
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

Proč k přechodu dochází právě teď?

Odklon od e-mailů urychlilo několik faktorů. Prvním je rozmach hybridní práce – manažeři potřebují schvalovat výdaje na cestách z mobilu, a ne dohledávat přílohy na notebooku. Druhým impulzem je nadcházející evropská legislativa (balíček ViDA), která směřuje k povinné přeshraniční elektronické fakturaci v B2B sektoru.

Zásadní průlom však přinesla nastupující umělá inteligence. Zatímco automatizované elektronické schvalování faktur bývalo dříve výsadou drahých korporátních systémů s milionovými licencemi, dnešní AI nástroje zpřístupňují pokročilé vytěžování a směrování dokladů i pro střední a malé podniky.

Praxe ukazují, že moderní účetní softwary zvládají číst naskenované faktury i papírové účtenky s přesností dosahující až 97 %. Hlavním smyslem automatizace přitom není nahradit účetní, ale zbavit je rutinního přepisování čísel a operativního zahlcení, díky čemuž získají více času na odborné řízení financí a kontrolu komplexních výkazů.

Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

Jak funguje plně digitální schvalovací proces

V moderním nastavení faktura do e-mailových schránek jednotlivých zaměstnanců vůbec nevstupuje. Příchozí pošta je přesměrována do inteligentního rozhraní, které doklady automaticky rozpozná, oddělí od ostatních příloh a převede do strukturovaných dat.

Samotná automatizace přijatých faktur následně probíhá v několika navazujících krocích:

  • Vytěžení a kontrola: Umělá inteligence zkontroluje formální náležitosti, ověří spolehlivost dodavatele v registrech a zkontroluje duplicity.
  • Směrování podle pravidel: Systém vyhodnotí částku, projekt nebo středisko a doklad automaticky předá příslušným schvalovatelům na webu či v mobilní aplikaci.
  • Přímý zápis do ERP: Po schválení se veškerá data bez ručního přepisování přenesou do jednoho z desítek podporovaných účetních či ERP systémů (např. Pohoda, Money S3, ABRA Flexi, Helios či SAP).
  • Digitální archiv: Všechny doklady zůstávají bezpečně uložené v digitálním archivu včetně kompletní auditní stopy, tedy přesného záznamu o tom, kdo, kdy a s jakými podklady výdaj schválil.

Praxe ukazuje, že opuštění e-mailového schvalování přináší měřitelné výsledky. Firmy jako Liftago nebo Europ Assistance díky přechodu na digitální workflow udávají zkrácení doby zpracování dokladů o 70 až 80 procent a úspory stovek hodin rutinní práce ročně. Vedle vyšší rychlosti navíc přichází klíčový prvek – okamžitá kontrola nad tím, kam firemní peníze utíkají.

Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

Jak přejít z e-mailu na digitální workflow v 5 krocích

  1. Zmapujte současný stav: Zjistěte, kolik faktur měsíčně zpracováváte, kdo všechno je schvaluje a na čem se proces nejčastěji zasekává.
  2. Definujte schvalovací pravidla: Stanovte si jasné kompetence podle částek, projektů či středisek. Ujasněte si, kde stačí jeden podpis a kde je vyžadována vícestupňová kontrola.
  3. Propojte účetní systém: Zvolte řešení, které se bezproblémově napojí na váš stávající ERP software bez nutnosti měnit účetní program.
  4. Přesměrujte příjem dokladů: Nastavte automatické přeposílání ze sběrné e-mailové schránky do nového systému.
  5. Začněte pilotním provozem: Otestujte nové workflow na jednom oddělení, dolaďte pravidla a teprve poté systém rozšiřte na celou firmu.

Časté dotazy ke schvalování faktur

Je schválení faktury v e-mailu právně v pořádku?

Zákon neudává přesnou formu schválení, vyžaduje však průkaznost. Firma musí být schopna auditům či úřadům doložit, kdo konkrétně za účetní případ odpovídá. V e-mailové historii bývá vyhledávání těchto důkazů velmi složité a neúplné, zatímco digitální workflow ukládá kompletní auditní stopu přímo k dokladu.

Je nutné kvůli změně schvalování měnit účetní program?

Není. Moderní schvalovací platformy fungují jako nadstavba a propojují se přes rozhraní API se všemi běžnými účetními a ERP systémy na trhu.

Vyplatí se digitální workflow i pro menší firmy?

Ano. Jakmile ve firmě schvaluje výdaje více než jeden člověk a měsíčně dorazí desítky faktur, digitální systém šetří čas, předchází chybám a poskytuje okamžitý přehled o firemních financích.

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