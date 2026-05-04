Skončilo provizorium, schodek rozpočtu roste. V dubnu na 106 miliard

Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliardy korun na 106,1 miliardy. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci resortu představili nová zjištění v kauze bitcoin. (17. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Schodek je nejnižší za poslední čtyři roky, zároveň pátý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci dubna byl deficit 126,1 miliardy korun.

Rozpočtové příjmy meziročně vzrostly o 7,1 procenta na 667,1 miliardy korun. K nárůstu přispěly vyšší výběr daní i pojistného i vyšší příjmy z Evropské unie. Výdaje ve srovnání s koncem loňského dubna vzrostly o 3,3 procenta na 773,2 miliardy korun.

Ministryně financí Alena Schillerová novinářům po jednání vlády řekla, že se plnění rozpočtu vyvíjí rozumně. Zároveň připustila, že se dopady téměř tříměsíčního provizoria stále projevují v průběžném saldu. „Výdaje se podle mého soudu ještě nerozjely takovým způsobem, protože provizorium tu nějakou dobu bylo,“ řekla ministryně.

Z daňových příjmů nejrychleji rostlo inkaso daně z příjmu právnických osob, které se meziročně zvýšilo o 12,5 procenta na 52,4 miliardy korun. Na dani z příjmu fyzických osob stát vybral 57,4 miliardy korun, o 8,1 procenta víc než loni, v růstu inkasa se projevil zejména růst mezd.

Vyšší mzdy se projevují také v růstu odvodů na sociální pojištění o 6,6 procenta na 278,2 miliardy korun. K vyššímu výběru této položky podle ministerstva financí přispělo i zvýšení vyměřovacího základu pro živnostníky. Ministerstvo upozornilo, že toto zvýšení chce vládní koalice se zpětnou platností zrušit a přeplatky živnostníkům vrátit.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) získal státní rozpočet 136,8 miliardy korun, meziročně o 4,3 procenta víc. Podle ministerstva je to důsledek vyšší spotřeby domácností. Spotřební daně přinesly do rozpočtu 52,7 miliardy korun, o čtyři procenta víc než před rokem. Nejrychleji rostlo inkaso spotřební daně z minerálních olejů. Ministerstvo upozornilo, že snížení daně na naftu, ke kterému vláda přistoupila od 8. dubna v reakci na válku v Íránu, se vzhledem ke splatnosti této daně projeví až se zpožděním.

Hlavní výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 324,3 miliardy korun, meziročně o 3,7 procenta víc. Z toho 250,4 miliardy korun tvořily výplaty důchodů.

Kapitálové výdaje do konce dubna dosáhly 50 miliard korun, meziročně narostly o 14,4 procenta. Stát zatím utratil 19,2 procenta svých plánovaných celoročních investičních výdajů. Ministerstvo financí ale upozornilo, že investiční aktivita je tradičně silnější ve druhé polovině roku. Ze zatím uskutečněných kapitálových výdajů tvořily největší část transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v objemu 18,9 miliardy korun.

Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2,118 bilionu a výdaji 2,428 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 310 miliard korun. Loni stát hospodařil se schodkem 290,7 miliardy, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.

