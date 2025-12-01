Minus 232,4 miliardy. Ministerstvo odhalilo hospodaření státu, Stanjura se pochválil

Autor:
  14:02
Státní rozpočet skončil na konci listopadu deficitem ve výši 232,4 miliardy. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury se konsolidační úsilí dosluhující vlády povedlo.

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Letos na konci října činil rozpočtový schodek 183,1 miliardy korun. Vláda tak schodek prohloubila, ale listopad je tradičně měsícem, kdy se deficit státního rozpočtu výrazně zvyšuje.

„Náš dosluhující kabinet v demisi předá příští vládě rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké jsme jej přebírali my. V porovnání s posledním rozpočtem předchozí vlády z roku 2021 je letošní průběžný schodek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což jde jednoznačně na vrub úspěšné konsolidace a rozpočtové disciplíny této vlády,“ uvedl Stanjura.

„V tomto ohledu mne mrzí slova představitelů budoucí vlády, která jasně naznačují, že klesající trend je u konce a opět se otevře cesta k nekontrolovanému zvyšování deficitů,“ dodal ministr.

Státní rozpočet je zhruba v pořádku. Skutečné dilema je ale jinde

Listopadový výsledek je o 26,8 miliardy lepší než ve stejném období loňského roku. Přispěl k tomu růst příjmů o 7,6 procenta tažený inkasem daní a pojistného, zatímco celkové výdaje převýšily loňskou úroveň o 5,3 procenta.

Inkaso daní vzrostlo o 9,7 procenta, výběr pojistného o 7,1 procenta. Do pozitivního vývoje inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+13,1 procenta) se promítl zvýšený růst mezd a platů i vliv daňových změn účinných od roku 2024, konkrétně zrušení či omezení vybraných slev na dani, jejichž efekt nastal až zpětně při ročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce.

Rozpočet vrátíme k přepracování. Na čas se provizoriu nevyhneme, říká Schillerová

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 105,4 miliardy korun (+5,3 procenta). Táhly je nahoru zejména běžné výdaje. K jejich růstu podle ministerstva výrazně přispěly výdaje na sociální věci a politiku zaměstnanosti.

Rostly také výdaje na financování vzdělávání, obsluhu státního dluhu, dotace na obnovitelné zdroje energie či platy zaměstnanců v organizačních složkách státu.

Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

Vstoupit do diskuse (64 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Nejdražší soutěž iDNES.cz zná vítěze, vyhrál milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty zná už vítěze všech denních i týdenních výher. A také absolutního šampiona, který si odnese unikátní zlatou trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázenou...

Minus 232,4 miliardy. Ministerstvo odhalilo hospodaření státu, Stanjura se pochválil

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19....

Státní rozpočet skončil na konci listopadu deficitem ve výši 232,4 miliardy. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury se konsolidační úsilí dosluhující vlády povedlo.

1. prosince 2025  14:02

Většina Airbusů A320 může po úpravě softwaru znovu vzlétnout, objevil se ale i další problém

Letoun JetBlue Airbus A320

Drtivá většina dopravních letadel Airbus A320, u kterých bylo nutné provést úpravu softwaru, může opět létat. Úpravu jich ještě vyžaduje méně než 100. Ve své zprávě to uvedl výrobce těchto letadel,...

1. prosince 2025  10:25,  aktualizováno  13:49

Češi jedli loni více masa i zeleniny, spotřeba alkoholu klesla. ČSÚ odhalil i další ukazatele

Ilustrační snímek

Češi v loňském roce jedli více masa, sýrů a zeleniny, naopak spotřeba ovoce, mouky či cukru meziročně klesla. Nižší byla i spotřeba alkoholu, zatímco minerálních vod a nealkoholických nápojů lidé...

1. prosince 2025  13:07

Rekordní cena stříbra. Od ledna vzrostla o více než 90 procent

Cena stříbra trhá rekordy. (1. prosinec 2025)

Cena stříbra k okamžitému dodání se dopoledne vyšplhala na 57,86 USD za troyskou unci (oz; 31,1 gramu) a překonala tak další rekord. Od ledna už cena tohoto kovu vzrostla o více než 90 procent....

1. prosince 2025  12:10

Velká šnečí loupež. Francouzské farmě ukradli plže za 90 tisíc eur

Jedlého hlemýždě kropenatého dodávají Helena a Michal Přikrylovi do restaurací,...

Poklidnou adventní atmosféru rozčeřila ve Francii loupež šneků určených pro sváteční tabuli. Z farmy na severu Francie zatím neznámí pachatelé odcizili šneky v hodnotě 90 000 eur, v přepočtu tedy asi...

1. prosince 2025  11:54

Nejdražší soutěž iDNES.cz zná vítěze, vyhrál milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty zná už vítěze všech denních i týdenních výher. A také absolutního šampiona, který si odnese unikátní zlatou trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázenou...

18. října 2025,  aktualizováno  1. 12. 11:38

„Mám zimnici, jsem v šoku.“ Soutěž portálu iDNES.cz zná vítěze milionového diamantu

Trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond,...

Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz má svého vítěze. Hlavní výhru v podobě trofeje osázené diamanty v hodnotě milion korun od značky Arete Diamond získává čtenář Luboš Pišan. „Ježíšmarjá, to...

1. prosince 2025  11:30

Začínají platit přísnější pravidla pro prodej e-cigaret. Některé příchutě zmizí z obchodů

Elektronické cigarety

Od prvního prosince platí v Česku přísnější pravidla pro prodej elektronických cigaret. Příchutě připomínající bonbony, žvýkačky nebo sladkosti jsou nově zakázané. Obchody mají sedm měsíců na jejich...

1. prosince 2025  9:51

Průzkum ukázal, kolik plánují Češi utratit za vánoční svátky. Někteří se zadluží

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)

Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5 000 až 10 000 korunami. Půjčku na...

1. prosince 2025  9:37

Do Prahy pojedou vlaky z Budějovic bezpečněji díky ETCS. Dráhy přidají expresy

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Od poloviny prosince České dráhy přidají na trasu mezi Českými Budějovicemi a hlavním městem Prahou další Jižní expresy. I to je součást modernizace IV. železničního koridoru propojujícího sever a...

1. prosince 2025  9:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka

Ředitelství silnic a dálnic začalo s frézováním dvou dezinfekčních jam na...

Státním veterinářům, kteří kontrolují jatka, dobrou pohodu zvířat nebo nakládání s potravinami živočišného původu, chybí na příští rok jenom na laboratorní diagnostiku 32 milionů korun. Hovoří ale...

1. prosince 2025

Dvoustovkou do Budějovic a pak roky nic. Zvyšování rychlosti na železnicích vázne

Premium
ilustrační snímek

Drobná ochutnávka železnice 21. století. Tak by se dalo nazvat zvýšení rychlosti na dvou úsecích na trase z Prahy do Českých Budějovic. Minimálně na několik let jde ale o jedinou podobnou ukázku....

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.