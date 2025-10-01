Schodek rozpočtu je lepší než loni. Na konci září činil 153,9 miliardy

14:04
Ministerstvo financí zveřejnilo výsledek hospodaření státu za posledních devět měsíců. Schodek dosáhl částky 153,9 miliardy korun, což je o 27,9 miliardy méně než ve stejném období minulého roku.

Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády, posledním před volbami do Sněmovny (30. září 2025) | foto: Úřad vlády

„Máme nejnižší deficit po devíti měsících za posledních šest let. Inkaso daňových příjmů státu na konci září odpovídá plánům a například výběr daně z příjmů právnických osob tuto hladinu překročil velmi výrazně,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Běžné výdaje státu jsou pod kontrolou a realizace investic, která tradičně zesiluje v druhé polovině roku, také běží podle očekávání. Na základě dnešních čísel můžu dnes téměř s jistotou říci, že stejně jako každý rok naší vlády dodržíme schválený deficit 241 miliard korun,“ doplnil ministr.

K meziročnímu zlepšení výsledku podle ministerstva financí přispěl růst příjmů o 7,8 procenta tažený inkasem daní a pojistného, zatímco celkové výdaje převýšily loňskou úroveň o 5,2 procenta.

Výběr daně z příjmů právnických osob i daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky v září přifoukla splatnost čtvrtletní zálohy na daň. Obdobně je nastavena i daň z neočekávaných zisků.

Víc proti loňsku vybral stát také na dani z přidané hodnoty (22,4 miliardy), a to díky vyšším výdajům domácností a legislativním změnám účinným od roku 2025, hlavně díky zrušení osvobození v oblasti finančních služeb.

Inkaso spotřebních a energetických daní (4,8 miliardy) meziročně vzrostlo zejména díky spotřební dani z tabákových a souvisejících výrobků, minerálních olejů, lihu, zemního plynu a elektřiny a odvodu z elektřiny ze slunečního záření.

Výdaje táhlo vzdělávání i sociální věci

Celkové výdaje státu meziročně vzrostly o 85,2 miliardy korun (5,2 procenta). Zvyšoval je hlavně růst běžných výdajů tažený financováním vzdělávání, výdaji na sociální věci a politiku zaměstnanosti, obsluhou státního dluhu platy zaměstnanců v organizačních složkách státu či dotacemi na obnovitelné zdroje energie.

Dynamiku běžných výdajů naopak snižovaly transfery státním fondům (-12,2 miliardy), ukončená pomoc státu s vysokými cenami energií (-8,9 miliardy) a nižší nákupy ministerstva obrany (-3,9 miliardy). Investiční aktivita státu meziročně vzrostla o 33,6 miliardy.

Na sociálních dávkách (13,4 miliardy) se nejvíce podílely výplaty důchodů (3,9 miliardy). Do jejich výše se nepromítá pouze letošní řádná valorizace zvyšující průměrný starobní důchod o 1,7 procenta, ale i zpřísněná pravidla pro odchod do předčasného důchodu.

Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Z ostatních dávek nejvíce vzrostl příspěvek na péči (4,8 miliardy), což souvisí s navýšením částek v souladu se změnou zákona o sociálních službách platnou od července minulého roku, příspěvek na bydlení (2,1 miliardy), podpory v nezaměstnanosti (1,5 miliardy), nemocenské (1,5 miliardy) a ostatní dávky sociální pomoci (1,2 miliardy).

Naopak klesl rodičovský příspěvek (-1,1 miliardy). Vývoj u ostatních dávek nevybočuje od dynamiky předchozího roku.

Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covidu, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.

Noční vlaky z Paříže do Rakouska a Německa končí, Francie stopla dotace

Noční vlakové spoje Nightjet mezi Paříží a Vídní a také mezi Paříží a Berlínem se od poloviny prosince 2025 zastaví. Důvodem je zastavení financování ze strany francouzské vlády. Uvedl to rakouský...

30. září 2025

Dobrý nápad, nebo podvod? Řetězec představil gigantický adventní kalendář

Americký řetězec Costco posunul vánoční rozmazlování svých zákazníků do nových výšin, a to doslova. V pobočkách po celých USA i Británii si totiž nyní mohou pořídit obrovský adventní kalendář, který...

30. září 2025  15:30

