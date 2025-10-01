„Máme nejnižší deficit po devíti měsících za posledních šest let. Inkaso daňových příjmů státu na konci září odpovídá plánům a například výběr daně z příjmů právnických osob tuto hladinu překročil velmi výrazně,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.
„Běžné výdaje státu jsou pod kontrolou a realizace investic, která tradičně zesiluje v druhé polovině roku, také běží podle očekávání. Na základě dnešních čísel můžu dnes téměř s jistotou říci, že stejně jako každý rok naší vlády dodržíme schválený deficit 241 miliard korun,“ doplnil ministr.
K meziročnímu zlepšení výsledku podle ministerstva financí přispěl růst příjmů o 7,8 procenta tažený inkasem daní a pojistného, zatímco celkové výdaje převýšily loňskou úroveň o 5,2 procenta.
Výběr daně z příjmů právnických osob i daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky v září přifoukla splatnost čtvrtletní zálohy na daň. Obdobně je nastavena i daň z neočekávaných zisků.
Víc proti loňsku vybral stát také na dani z přidané hodnoty (22,4 miliardy), a to díky vyšším výdajům domácností a legislativním změnám účinným od roku 2025, hlavně díky zrušení osvobození v oblasti finančních služeb.
Inkaso spotřebních a energetických daní (4,8 miliardy) meziročně vzrostlo zejména díky spotřební dani z tabákových a souvisejících výrobků, minerálních olejů, lihu, zemního plynu a elektřiny a odvodu z elektřiny ze slunečního záření.
Výdaje táhlo vzdělávání i sociální věci
Celkové výdaje státu meziročně vzrostly o 85,2 miliardy korun (5,2 procenta). Zvyšoval je hlavně růst běžných výdajů tažený financováním vzdělávání, výdaji na sociální věci a politiku zaměstnanosti, obsluhou státního dluhu platy zaměstnanců v organizačních složkách státu či dotacemi na obnovitelné zdroje energie.
Dynamiku běžných výdajů naopak snižovaly transfery státním fondům (-12,2 miliardy), ukončená pomoc státu s vysokými cenami energií (-8,9 miliardy) a nižší nákupy ministerstva obrany (-3,9 miliardy). Investiční aktivita státu meziročně vzrostla o 33,6 miliardy.
Na sociálních dávkách (13,4 miliardy) se nejvíce podílely výplaty důchodů (3,9 miliardy). Do jejich výše se nepromítá pouze letošní řádná valorizace zvyšující průměrný starobní důchod o 1,7 procenta, ale i zpřísněná pravidla pro odchod do předčasného důchodu.
Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun
Z ostatních dávek nejvíce vzrostl příspěvek na péči (4,8 miliardy), což souvisí s navýšením částek v souladu se změnou zákona o sociálních službách platnou od července minulého roku, příspěvek na bydlení (2,1 miliardy), podpory v nezaměstnanosti (1,5 miliardy), nemocenské (1,5 miliardy) a ostatní dávky sociální pomoci (1,2 miliardy).
Naopak klesl rodičovský příspěvek (-1,1 miliardy). Vývoj u ostatních dávek nevybočuje od dynamiky předchozího roku.
Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covidu, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.