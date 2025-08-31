Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan

  21:44aktualizováno  22:16
Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun.

Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády (23. července 2025) | foto: ČTK

Bez zmiňovaných dvou mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 2,094 bilionu korun, meziročně vzrostou o 0,4 procenta. Výši příjmů ovlivní změna pravidel pro zacházení s výnosy z prodeje emisních povolenek, které nově všechny připadnou Státnímu fondu životního prostředí.

Stanjura seznámil ministry s parametry rozpočtu, počítá i s národními dotacemi

Výdaje se ve srovnání s letošním rokem zvýší o 2,3 procenta a dosáhnou 2,38 bilionu korun. Strukturální schodek, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu a mimořádné výdaje, by měl být 1,75 procenta HDP.

Podle návrhu ministerstva budou obranné výdaje příští rok činit 2,35 procenta HDP, což odpovídá 206,5 miliardy korun. Výdaje na obranu budou rozděleny mezi ministerstva obrany, vnitra, dopravy a zahraničních věcí, část jich půjde i do rozpočtů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Podnikům i domácnostem se daří, tvrdí Stanjura. Schodek je nejníže od pandemie

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil návrh za rozpočet pro bezpečnost a energetickou nezávislost. „Rozpočet také zachovává sociální smír, mírně zvyšuje úroveň financování vědy a výzkumu, tvoří ho rekordní objem národních investic a přitom plní všechny zákonné požadavky včetně poklesu strukturálního schodku,“ uvedl Stanjura.

O 4,5 procenta víc na platy ve státní správě

Celkový objem peněz na platy zaměstnanců ve státní správě by se měl příští rok podle navrženého rozpočtu zvýšit o 4,5 procenta. Společně s platy příspěvkových organizací by měl dosáhnout 279,5 miliardy korun. Součástí navrženého rozpočtu nejsou výdaje na platy nepedagogických pracovníků ve školách, které od ledna budou vyplácet samosprávy. Výdaje ministerstva školství se kvůli tomu meziročně sníží o 14,4 miliardy korun.

Minimální mzda se nejspíš vyšplhá až na 22 600 korun, říká odhad

Na investice by z národních zdrojů mělo jít 174,4 miliardy korun, při započtení peněz z evropských zdrojů by celkové investiční výdaje měly dosáhnout 248 miliard korun. Investice tak podle návrhů zůstanou na letošní úrovni. Výdaje na vědu, výzkum a inovace by měly dosáhnout 53,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 1,5 miliardy korun.

Vláda ještě může státní rozpočet upravovat, schválit ho musí do konce září. Vzhledem k volbám vypsaným na počátek října ale bude už návrh schvalovat Sněmovna v novém složení. Existuje proto riziko, že se nová sněmovní většina s návrhem neztotožní a navrhne jeho přepracování. V takovém případě by Česko zřejmě zahájilo příští rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje vládní výdaje.

Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan

Září jako synonymum prázdné peněženky. Na kolik vyjde návrat do školy

Září každoročně provětrá peněženky rodičům, jejichž děti jsou školou povinné. Podle průzkumu České bankovní asociace se rodiče se školními výdaji nejčastěji vejdou do rozmezí jednoho až tří tisíc...

30. srpna 2025

Nevidím důvod, abychom vraceli dotace, říká šéf Agrofertu

Ministr zemědělství Marek Výborný se nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš (ANO) ve vládě. Podle...

30. srpna 2025

