Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

  14:00
Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun. Výsledek je o 17,6 miliardy lepší než loni v říjnu. Podle údajů ministerstva financí k tomu přispěl růst příjmů o 7,2 procenta tažený inkasem daní a pojistného, zatímco celkové výdaje převýšily loňskou úroveň o 5,4 procenta.

Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády, posledním před volbami do Sněmovny (30. září 2025) | foto: Úřad vlády

„Letošní státní rozpočet je nyní v nejlepší kondici za posledních šest let, což je jednoznačný výsledek politiky naší vlády. Za deset měsíců tohoto roku je výsledek plnění rozpočtu o 150 miliard lepší, než byl rozpočet předešlé vlády ke konci října 2021,“ nešetřil chválou odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

„Příjmy nyní rostou rychlejším tempem než výdaje, což je důsledek rozpočtových změn v rámci konsolidačního balíčku. Nastavili jsme trend, ve kterém by měla každá vláda, které není budoucnost našich veřejných financí lhostejná, pokračovat a nespoléhat se jen na ekonomický růst,“ dodal ministr.

Příjmy státního rozpočtu byly na konci října meziročně vyšší o 7,2 procenta (115,4 miliardy korun). Inkaso daní, které je v tomto roce dotčeno změnou rozpočtového určení daní, vzrostlo o deset procent (78,8 miliardy) a výběr pojistného se navýšil o 7,2 procenta (44,7 miliardy).

Celkové výdaje státní kasy pak meziročně vzrostly o 97,8 miliardy (5,4 procenta). Tempo růstu výdajů určovaly hlavně běžné výdaje tažené financováním vzdělávání , výdaji na sociální věci a politiku zaměstnanosti, dotacemi na obnovitelné zdroje energie, platy zaměstnanců v organizačních složkách státu či obsluhou státního dluhu. Ta představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 73,5 miliardy korun, meziročně je tak vyšší o rovných deset procent.

