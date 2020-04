Veřejné finance se propadnou o pět procent HDP, tvrdí ministerstvo

15:52 , aktualizováno 15:52

Veřejné finance se letos propadnou do schodku 5,1 procenta hrubého domácího produktu z loňského přebytku 0,3 procenta HDP. Celkový veřejný dluh by pak měl letos stoupnout na 37 procent HDP. Vyplývá to z Konvergenčního programu, vypracovaného ministerstvem financí. V roce 2021 by měl schodek opět klesnout.