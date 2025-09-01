Srpnový schodek činí 165,4 miliardy. Je šestý nejhorší od vzniku Česka

Schodek státního rozpočtu na konci srpna klesl na 165,4 miliardy korun z červencových 168,2 miliardy korun. Deficit je tak nejnižší za posledních šest let, zároveň je ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni na konci srpna bylo hospodaření státu ve schodku 175,8 miliardy korun. V pondělí o tom informovalo ministerstvo financí.

Hostem pořadu Rozstřel je ministr financí Zbyněk Stanjura. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Rozpočtové příjmy za prvních osm měsíců roku dosáhly 1,34 bilionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšily o 5,5 procenta. Výdaje do konce srpna činily 1,505 bilionu korun, meziročně byly vyšší o 4,1 procenta.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) upozornil na to, že meziroční srovnání rozpočtu ovlivňuje nižší bilance příjmů z Evropské unie a menší příjmy z dividend od státních podniků.

„Po očištění těchto faktorů klesl deficit oproti stavu na konci srpna minulého roku o více než 44 miliard korun. Za tímto solidním výsledkem stojí především fakt, že tempo daní a pojistného převyšuje růst běžných výdajů o 6,9 procentního bodu,“ uvedl Stanjura.

Nejčtenější

