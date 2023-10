Umělá inteligence začne řídit domácí zelenou energii. Ušetří i přidá komfort

Inteligentní systém dokáže přesně odhadnout spotřebu domácnosti a za optimálních podmínek přebytky vyrobené energie nabídnout na trhu v momentu, kdy je spotová cena nejvyšší. Očekávaná úspora celkových nákladů by měla být značná, Schlieger předpokládá až o 30 procent rychlejší návratnost investice do celého domácího systému. A to je jistě velmi zajímavý výsledek.