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Startupový zákon investorům přinese daňové úlevy, slibuje Schillerová

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  16:01

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání o statním rozpočtu na rok 2027. (20. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Připravovaný startupový zákon má motivovat investory k podpoře začínajících firem daňovými úlevami. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Ze základu daní si budou moci startupisté ročně odečíst maximálně pět milionů korun.

Předpis má přinést jasnou definici firem, přičemž certifikát, že danou společnost lze považovat za startup, bude vydávat agentura CzechBusiness. Návrh zákona jde nyní do meziresortního připomínkového řízení, platit by měl začít od 1. července 2027.

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„Máme tu skvělé šikovné mladé lidi, strašně často se stává, že mají nějaký nápad, ale protože tu nemají dobré podmínky, tak firmu raději rozjedou jinde. My jsme řekli, že to změníme, Česko nesmí vyvážet nápady, talenty a budoucí firmy. Startupový zákon nastaví jasná pravidla, přivede soukromý kapitál a pomůže inovacím růst přímo u nás v Česku,“ dodal premiér Andrej Babiš. Normu má vláda podle něho projednat v září.

Španělská inspirace

Inspiraci pro zákon vláda čerpala především ve Španělsku. Nově tak má být vymezena definice startupů. Ty poté získají status certifikovaného startupu, na který se budou moci vázat konkrétní zákonné výhody. Návrh kombinuje pevné podmínky s odborným posouzením inovativnosti a škálovatelnosti, tedy jak rychle bude moct daný startup růst.

„Certifikaci má zajišťovat vznikající CzechBusiness a odvolací a dohledovou roli bude mít ministerstvo průmyslu a obchodu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Mezi navrhované podmínky pro získání certifikace patří například stáří firmy, která bude muset fungovat nejvýše osm let, u vybraných deep-tech projektů to bude až deset let. Podnik bude muset dosahovat ročního čistého obratu nejvýše 250 milionů korun, firma nesmí být účelově vytvořenou nebo většinově vlastněnou částí etablovaného podniku a nesmí být obchodována na regulovaném trhu. Startup také nesmí rozdělovat zisk ani jiné vlastní zdroje společníkům.

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