Schillerová okomentuje pomoc živnostníkům i dohodářům. Sledujte živě

Kompenzace pro lidi pracující na DPP nebo DPČ bude rovněž za období od 12. března do 8. června. Lidé, jichž se to bude týkat, by tak mohli získat celkem 31 150 korun.

Pracující na dohodu, kteří budou chtít kompenzace za omezení v době epidemie koronaviru, budou ale na rozdíl od živnostníků či malých firem k žádosti muset přiložit doklad od zaměstnavatele. Opatření bude stát zhruba 1,7 až 2 miliardy korun ze sdílených daní, z toho obce přijdou zhruba o půl miliardy. Ministryně proto navrhla vrátit obcím 50 korun na jednoho obyvatele.

Již dříve parlament schválil tzv. Pětadvacítku čili kompenzační bonus pětistovku denně pro OSVČ, což v první fázi pro drobné podnikatele, které postihlo vládní uzavření ekonomiky, znamenalo 25 tisíc korun na ruku za období do konce dubna.

Později politici prodloužili vyplácení bonusu, a to až do 8. června a poslanci a senátoři schválili bonus i pro společníky malých společností s ručením omezeným.