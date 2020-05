Nejmenší firmy budou moci o podporu žádat do týdne, odhaduje Schillerová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nejmenší firmy dostanou obdobnou podporu, kterou nedávno získaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh zákona ve středu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna.



Příspěvek je určen pro společnosti s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba. Může být i více společníků, kteří ovšem musejí být v přímém příbuzenském vztahu. V takovém případě mohou o podporu požádat všichni.



Přes nesouhlas ministryně Schillerové Sněmovna přijala také pozměňovací návrh Pirátů, aby tento příspěvek dostávaly i osoby samostatně výdělečné činné, které jsou současně pěstouny nebo dobrovolníky pečovatelské služby.

Příspěvek firmám by měla stejně jako u OSVČ vyplácet finanční správa, za období od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44,5 tisíce korun. Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

V Česku je aktuálně zhruba 300 tisíc společností s ručením omezením. Resort financí odhaduje, že o kompenzační bonus v plné výši požádá zhruba 200 tisíc z nich. Výdaje rozpočtu by tak měly činit zhruba devět miliard korun. V případě, že žádost podá i druhý společník ve firmě nebo rodinní společníci, může to být až 15 miliard korun.