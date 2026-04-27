EET 2.0 je připravena, obstrukce opozice nečekám, sdělila Schillerová

„Snížení daně z příjmů pro právnické osoby máme v programu. O dvacet sedm procent to ale určitě nebude,“ deklarovala Schillerová a vysvětlila, že z debat se zástupci podnikatelů a svazů vyplynulo, že firmy by více ocenily rychlejší daňové odpisy. Schillerová tento nápad podporuje, uvedla ale, že v tuto chvíli je potřeba spočítat, jaké dopady by opatření nebo jejich případná kombinace měla na rozpočet.
Ministryně zároveň uvedla, že její resort již dokončil návrh pro opětovné spuštění elektronické evidence tržeb v modernizované podobě. „V pondělí 4. května půjdu s EET 2.0 na vládu. Doufám, že obstrukce k jeho projednávání ve sněmovně nebudou, ale debatu samozřejmě očekávám,“ řekla Schillerová.
Připravená fiskální opatření
Ministryně uvedla, že se vláda rozhodla pokračovat v regulaci cen pohonných hmot i v květnu, protože situace se podle ní neuklidnila. „Pokračujeme v opatřeních, protože nechceme dovolit, aby se nám utrhla inflace,“ upřesnila a dodala, že vláda už připravila soubor fiskálních opatření pro případ, že by se situace zhoršovala. „Nabízí se nám pak změna dalších daní jako třeba v Polsku. Tam prominuli DPH,“ uvedla příklad.
Přestože se kvůli konfliktu na Blízkém východě zhoršily vyhlídky výkonu české ekonomiky, nemá podle Schillerové cenu „sýčkovat“. „Kdyby konflikt trval až do konce roku, černý scénář by mohl znamenat zhoršení o dva procentní body.“