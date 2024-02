Věřitelé Sberbank se dočkají svých peněz. Výplaty začnou v březnu

„Poté, co vrchní soud shledal odvolání společnosti LitFin SPV 9 jako nedůvodné, musíme dokončit, případně zopakovat některé procesy, které jsou pro výplatu nezbytné. V tuto chvíli už mohu s jistotou potvrdit, že k zahájení výplaty dojde 18. března. Na 95 procent svých zjištěných pohledávek se tak může těšit více než 15 300 věřitelů,“ uvedla Lužová.

Věřitelé zatím podle ní stále nemusí činit žádné kroky. Doporučuje jim, aby pravidelně sledovali insolvenční rejstřík a internetové stránky Sberbank CZ a Komerční banky, kde budou zveřejněny podrobnosti k postupu při výplatě. Připomněla, že výplata bude pouze bezhotovostní a výhradně v českých korunách.

Sto procent svých zjištěných pohledávek, 95 procent teď a pět procent později, podle Lužové určitě dostane první a druhá skupina věřitelů, tedy garanční systém finančního trhu, fyzické osoby a malé a střední podniky. „U třetí skupiny, tedy krajů, měst, obcí a větších firem, tam se nechci zavazovat, že dostanou sto procent, ačkoliv věřím, že to tak bude. Počítat ale mohou s více než 95 procenty svých peněz,“ uvedla už dříve.

Věřitelé, kteří si po pádu banky v únoru 2022 požádali o své vklady, dostanou podle Lužové navíc vedle vložených peněz také úrok z prodlení. Nabíhal od doručení takové žádosti až do prohlášení úpadku 26. srpna 2022 ve výši 11,75 procenta ročně.

Mezi věřiteli banky je i Kraj Vysočina, jemuž zůstalo ve Sberbank zhruba 2,4 miliardy korun. Výplata pohledávek vyplývá podle hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka (ODS a STO) z loňského rozhodnutí Městského soudu v Praze. Kraj by měl dostat zadržené peníze a 27 milionů korun z připsaných úroků do předloňského července, řekl dnes ČTK hejtman. Podle zveřejněného rozpisu soudu z loňského listopadu by měl Kraj Vysočina dostat 2,396 miliardy korun, v bance mu zatím zůstane 126 milionů.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem předloňského srpna poté, co Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.