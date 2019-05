Mince s nulovou hodnotou. Blýskavá past na penzisty má stovky obětí

Je to šlendrián, který v Česku běží už léta. Do schránky přijde leták se zdánlivě výhodnou nabídkou lesklých „sběratelských“ mincí. Jakmile zájemce jednou objedná, je lapen. Těžko se z mašinérie Českého mincovního obchodu vymaní. Česká obchodní inspekce dosud uložila firmě pokuty za 1,58 milionu korun. I přes to obchod jede dál.