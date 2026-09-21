„Sběratelé rádi říkají, že člověk většinou lituje toho, co nekoupil, a ne toho, co koupil. I já jsem párkrát promarnil příležitost, a už nikdy jsem na podobné hodinky ve stejném stavu nenarazil, nebo byly výrazně dražší,“ říká sběratel a hodinář Jindřich Hubený, který některé z modelů, jež mu prošly rukama, ukazuje na svém instagramovém účtu @jindraswatch.
Nefunkční strojek nevadí
Při studiu gymnázia se Jindřich Hubený dálkově vyučil hodinářem, a to mu změnilo život. V hodinářské škole poznal svou současnou partnerku a narodila se jim dcera. Jindřich sice pracoval jako hodinář, ale rozhodl se zůstat na rodičovské dovolené a věnovat se opravám vintage hodinek.
„Když jsem se vydal na dráhu rodiče, měl jsem najednou čas se nejen zdokonalovat v hodinářském umění, ale i v hodinařině samotné. Přečetl jsem si spoustu knížek o hodinkách, sledoval sběratelskou komunitu na Instagramu a pak začal hodinky sbírat,“ vypráví. Jeho rukama prošly stovky vintage hodinek, které za osmnáct let opravil, a buď je uložil do sejfu v bance, nebo prodal dál.
Pokud nehodláte propadnout sběratelství, ale chcete si jen koupit zajímavé hodinky, je dobré počítat s tím, že staré modely nedosahují přesnosti a odolnosti těch současných. I když podle slov Jindřicha Hubeného lze u některých strojků značek jako Longines nebo Omega dosáhnout po servisu odchylky chodu pouhých +/- 5 sekund za den.
„Rád připomínám, že je to stejné, jako když si koupíte veterána. Také s ním nebudete jezdit do práce, ale užijete si ho třeba o víkendu,“ vysvětluje Hubený.
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Švýcarské hodinky s domácí stopou. Longines pro československé letce stojí i statisíce
Problém překvapivě není s nefunkčními hodinkami. Naopak to může být výhoda. „Nebojím se koupit nefunkční hodinky. Často se stává, že ležely neopravené v šuplíku třeba i desítky let, proto jsou mnohdy v mnohem lepším stavu než ty, které byly funkční a používané dodnes,“ říká hodinář.
A existuje vůbec šance, že se třeba v pozůstalosti po dědečkovi podaří narazit na opravdový poklad? „Šance je tu vždycky, ale obecně bych lidem, kteří mají doma hodinky, doporučil jednu věc: aby o jejich ceně dali vědět svým potomkům,“ vysvětluje Hubený. „Kdyby je později chtěli prodat, aby je nedonesli do první zastavárny nebo nedej bože do výkupu drahých kovů. Člověk by měl vždycky vědět, co doma má, a že za několik desítek let mohou mít hodinky mnohem vyšší hodnotu.“
Ocel z Poldi
Na českém vintage trhu jasně dominují populární primky. Vždyť se jich v Novém Městě nad Metují vyrobilo od roku 1957 na 16 milionů kusů. Většina modelů tak nedosahuje na závratné částky a sbírání primek nemusí být – alespoň zpočátku – finančně náročným koníčkem. „Když odmyslíme dobu, kdy továrna Prim vznikla, pořád můžeme být na tyto hodinky hrdí. Mají kvalitní strojky a budou vám dělat radost opravdu dlouho,“ popisuje Jindřich Hubený s tím, že v Česku lze narazit i na výjimečnější kousky jiných firem.
Jde samozřejmě o značky, které se v tehdejším Československu – a to zejména mezi dvěma světovými válkami – prodávaly díky aktivním místním distributorům. Lze tak objevit Longines, Zenith či Omegu nebo některé hodinky od IWC Schaffhausen, na Slovensku se našlo i pár vzácných kusů Portugieser z počátku 40. let. Narazit je možné i na krásné kousky značek Movado nebo Tissot.
V případě švýcarských hodinek je nutné počítat s konkurencí zahraničních sběratelů, kteří mají velice dobře zmapované, jaké modely se do Československa dovážely. Zájem je například o trojici hodinek označených „Majetek vojenské správy“ na dýnku, kromě známých Longines Pilot Majetek to byly časomíry Eterna a Lemania. „Dokonce jsem v dobovém tisku ze druhé poloviny 30. let viděl inzerát, kde se píše, že ocel na pouzdra Pilot Majetek dodával závod Poldi-ocel,“ dodává Jindřich Hubený.
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V jeho sbírce lze najít například krásné oblekové tříručky Longines Ref. 5357 z roku 1947. Elegantní hodinky s kulatým ocelovým pouzdrem o rozměru 35 mm pohání kalibr 12.68N a značka je vyráběla od druhé poloviny čtyřicátých let do roku 1950. Na tehdejší dobu mají poměrně velké pouzdro, proto jsou i dnes dobře nositelné.
Hrdý je i na dva chronografy od stejné značky. Potápěčský chronograf Longines Chronograph Diver s oranžovou lunetou a se slavným strojkem Valjoux 72 s ručním nátahem, dekorovaným v Longines, pochází z roku 1971 a ve stejné době značka vyráběla i vysokofrekvenční potápěčské chronografy Ultra-Chron Diver.
Chronograf s flyback funkcí (po stisknutí tlačítka se sekundová ručka chronografu vrátí do původní pozice) má strojek 30CH a byl vyroben v roce 1960. Kalibr 30CH začala značka Longines používat v roce 1947 a je nástupcem prvního fly-back kalibru z roku 1936 13ZN – hodinky s tímto přelomovým strojkem se dnes prodávají za sta tisíce korun.
Třešinky na dortu
V Česku je možné narazit i na naprosté unikáty. Nebyly určeny k prodeji, protože šlo o reklamní dárek značky distributorovi. Zajímavostí je, že tyto reklamní hodiny mají nápisy v češtině a jsou tak svědky důležitosti tuzemského trhu.
V dřevěné krabičce se například ukrývají hodiny Zenith, jejichž sekundovou ručku lze pomocí přiloženého nástroje zastavit, díky této funkci je možné hodiny nastavit s přesností na sekundu. „Chronometrická přesnost byla pro hodináře vždycky alfou a omegou, každá manufaktura chtěla dokázat, jak přesné hodinky umí vyrobit, předháněly se tak, kdo bude mít více certifikátů přesnosti z observatoře v Neuchâtelu,“ vysvětluje Jindřich Hubený.
Na rozdíl od náramkových hodinek, jejichž cena na sekundárním trhu se dá dobře určit, hodnotu podobných kuriozit nedokáže sběratel vyčíslit. Týká se to i krásných stolních hodin Longines z roku 1946 nebo nástěnného kalendáře v češtině stejné značky. Jindřichu Hubenému se dostaly do rukou hned dva, jeden z nich však nebyl kompletní – chyběly některé z lístků s daty a měsíci.
„Ještě se mi nestalo, že bych zaznamenal zásadní propad hodnoty vintage hodinek švýcarských značek,“ míní Jindřich Hubený. „Když se mě lidé ptají, jaké vintage hodinky si koupit, mám jednu radu: vždy je lepší si připlatit za ty v lepším a původním stavu. Svou hodnotu si takové hodinky vždy udrží a jejich likvidita je vždy vyšší.“