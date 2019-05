Češi už vsadili na hokej půl miliardy. Bookmakeři očekávají rekord

„Zatímco ještě ve čtvrtek, tedy den před šampionátem, se sázky pohybovaly kolem deseti milionů korun, po prvních čtyřech hracích dnech jsou náběry 269 milionů. I to je jedna z indicií k rekordním náběrům. Nejvíce se zatím sázelo na sobotní zápas Česko - Norsko (7:2), na který jsme přijali 40 milionů,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Loni Tipsport přijal sázky za 500 milionů korun.



Po prvním zápase Česko - Švédsko Tipsport podle Hadravy vyplatil na výhrách o 11 milionů korun víc, než kolik vybral na sázkách. „Na výhru Česka byl vysoký kurz kolem 4:1. A vzhledem k tomu, že jsme na ni přijali 40 procent sázek, tipéři na tom hodně vydělali,“ doplnil Hadrava.

Naopak pondělní duel s Ruskem (0:3) ztráty bookmakerů výrazně snížil. „Svými kurzy dávali jasně najevo, kdo je favoritem. Přesto sázkaři trvali na svém a sázky na vítěze byly zhruba 50:50,“ podotkl Hadrava. Rusko mělo na výhru kurz 1,7:1, Česko 3,8:1.

Moskva je favoritem

„Podle českých sázkařů je největší favoritem na vítězství tým Ruska. Aktuálně se ale nejvíce sází na úspěch českého týmu ve čtvrtfinále proti Německu. Výrazně se pak zvýšil i počet sázek na celkové vítězství českého týmu,“ uvedl ředitel společnosti MaxiTip Karel Kabrna.

Fortuna vyplatila hned první den zatím nejvyšší celkovou výhru. Klient dal na jeden tiket vítězství Česka nad Švédskem a Slovenskem nad USA. Vsadil 50 tisíc korun a při kurzu 30:1 vyhrál téměř 1,5 milionu čistého.

„I takové tikety jsou zatím příčinou toho, že jsou úspěšnější sázkaři. První den jsme vyplatili o tři miliony více, než kolik jsme přijali na vkladech. Podobné to bylo i v sobotu. Uvidíme, jak se turnaj bude vyvíjet v dalších dnech. Hranice je mnohdy velmi tenká, což se naplno ukázalo v pondělním duelu Slovensko - Kanada (5:6),“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Gól Kanaďanů vteřinu před koncem podle něj zachránil sázkařům několik desítek tisíc tiketů.

Chance podle mluvčí Markéty Světlíkové přijala sázky za 52 milionů korun, nejvíce na zápas Česko - Norsko. Jeden ze sázkařů umístil na jeden tiket výhry Česka se Švédskem, Finska proti Kanadě (3:1) a Slovenska nad USA (4:1). Za 2 000 vyhrál 318 400 korun.

„Zájem o mistrovství je opět enormní, zejména na zápasy českého týmu. Během prvních tří dnů byli úspěšnější sázkaři, v pondělí bookmakeři,“ dodal mluvčí SazkaBet Václav Friedmann.

Tipsport, Fortuna a Chance zatím přijaly dohromady sázky za 500 milionů korun. Podíl těchto firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkové sázky zatím dosáhly asi 550 milionů. Hokejový rekord drží loňský šampionát v Dánsku (1,3 miliardy korun), na celkově rekordním fotbalovém MS 2018 v Rusku to bylo téměř dvakrát tolik.

Tip na největší favority

Největšími favority na zisk titulu zůstávají týmy Ruska (3,5:1), Švédska (5,2:1) a Kanady (5,7:1). Kurz na triumf Česka klesl z původních 15:1 na 10:1. Podle Šraina téměř třetina sázkařů věří Švédům, druhé je Česko se 30 procenty a třetí Rusko zhruba se čtvrtinou objemu sázek. Kanada nemá ani deset procent.

Český tým má dnes a ve středu volno, ve čtvrtek od 20:15 nastoupí proti Lotyšsku. V bratislavské skupině B se poté utká ještě s Itálií, Rakouskem a Švýcarskem. První čtyři týmy postoupí do čtvrtfinále, podle bookmakerů by se do něj Češi měli určitě probojovat. Na tuto příležitost aktuálně ani není vypsán kurz. Na to, že získají medaili, je kurz 3,5:1. Finále se hraje v neděli 26. května od 20:15 v Bratislavě.