Sazka v loňském roce vygenerovala rekordních 593 milionových výher, což je o 191 více než v roce předchozím. Celkově sázejícím vyplatila 12 miliard korun, přičemž nejvíce se dařilo hráčům v Praze a Středočeském kraji. I přes zvýšení cen tiketů ve Sportce zájem o loterie roste a společnost se nyní připravuje na historický milník: po 70 letech změní svůj název na Allwyn.

Sazka | foto: Sazka

V loteriích, losech a online losech za rok 2025 Sazka eviduje 76 milionů výher v hodnotě 12 miliard korun, meziročně o zhruba 400 milionů korun více. Sazka to v pondělí uvedla v tiskové zprávě. Zisky za rok 2025 firma zatím nezveřejnila, předloni meziročně zvýšila čistý zisk o 27 procent na 2,13 miliardy korun.

Nejvyšší loňská výhra činila 50 milionů korun a padla v Eurojackpotu. V roce 2024 byla největší výhra 129 milionů korun. Nejvíce milionových výher loni u Sazky padlo v Praze a ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Ve všech třech regionech shodně vyhrálo milion a více korun 54 lidí. V Ústeckém kraji pak padlo 45 milionových výher. Ze sázení na internetu vzešlo 162 nových milionářů.

Po generace mění životy. Teď ji čeká nová éra. Sazka se mění na Allwyn, podstata zůstává

V číselné loterii Sportka společnost vyplatila 426 milionových výher, proti roku 2024 o 155 více. V Eurojackpotu padlo 88 milionových výher a jejich počet v tomto typu loterie meziročně vzrostl o 21. Nejčastěji losovaná čísla ve Sportce byla 7 a hned za ní 9 a 13. Nejvíce sázenou kombinací byla opět 1, 2, 3, 4, 5, 6 a následně násobky sedmiček 7, 14, 21, 28, 35, 42. Obě nejoblíbenější kombinace se každoročně opakují.

Černá perla i Rentiér

Sazka předloni změnila podmínky pro zařazení do slosování o Superjackpot. Od podzimu 2024 stačí vsadit osm sloupců namísto deseti, jako to bylo do té doby. Zároveň se ale zvýšila cena jednoho vsazeného sloupce ve Sportce z 20 na 30 korun. Stejně se zvedla cena pro doplňkovou hru Šance. Cena plné sázenky včetně Šance se po změnách zvýšila z 220 na 270 korun. Vzrostla ale také průměrná výhra v Superjackpotu.

Stírací a online losy vygenerovaly u Sazky 50 milionových výher, o 11 více než v roce 2024. Celkem bylo lidem vyplaceno přes šest miliard korun, tedy přibližně o 200 milionů korun více než předloni. Nejoblíbenější byly losy Černá perla, Rentiér a Zlatá rybka. Nejvyšší vyplacená výhra v roce 2025 byla 15 milionů korun na losu Premium Černá perla z emise končící v prosinci 2025.

Název Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

Sazka je členem mezinárodní investiční skupiny KKCG, která působí v 40 zemích. Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru, v Itálii či v USA. Od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem britské Národní loterie. Loterijní společnost Sazka by letos v lednu měla oficiálně změnit název na Allwyn. Známý název zmizí po 70 letech, Sazka vznikla v Československu v roce 1956.

Zisky za rok 2025 firma zatím nezveřejnila, předloni meziročně zvýšila čistý zisk o 27 procent na 2,13 miliardy korun.Tržby společnosti předloni vzrostly o sedm procent na 13,35 miliardy korun.

