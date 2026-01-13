V loteriích, losech a online losech za rok 2025 Sazka eviduje 76 milionů výher v hodnotě 12 miliard korun, meziročně o zhruba 400 milionů korun více. Sazka to v pondělí uvedla v tiskové zprávě. Zisky za rok 2025 firma zatím nezveřejnila, předloni meziročně zvýšila čistý zisk o 27 procent na 2,13 miliardy korun.
Nejvyšší loňská výhra činila 50 milionů korun a padla v Eurojackpotu. V roce 2024 byla největší výhra 129 milionů korun. Nejvíce milionových výher loni u Sazky padlo v Praze a ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Ve všech třech regionech shodně vyhrálo milion a více korun 54 lidí. V Ústeckém kraji pak padlo 45 milionových výher. Ze sázení na internetu vzešlo 162 nových milionářů.
V číselné loterii Sportka společnost vyplatila 426 milionových výher, proti roku 2024 o 155 více. V Eurojackpotu padlo 88 milionových výher a jejich počet v tomto typu loterie meziročně vzrostl o 21. Nejčastěji losovaná čísla ve Sportce byla 7 a hned za ní 9 a 13. Nejvíce sázenou kombinací byla opět 1, 2, 3, 4, 5, 6 a následně násobky sedmiček 7, 14, 21, 28, 35, 42. Obě nejoblíbenější kombinace se každoročně opakují.
Černá perla i Rentiér
Sazka předloni změnila podmínky pro zařazení do slosování o Superjackpot. Od podzimu 2024 stačí vsadit osm sloupců namísto deseti, jako to bylo do té doby. Zároveň se ale zvýšila cena jednoho vsazeného sloupce ve Sportce z 20 na 30 korun. Stejně se zvedla cena pro doplňkovou hru Šance. Cena plné sázenky včetně Šance se po změnách zvýšila z 220 na 270 korun. Vzrostla ale také průměrná výhra v Superjackpotu.
Stírací a online losy vygenerovaly u Sazky 50 milionových výher, o 11 více než v roce 2024. Celkem bylo lidem vyplaceno přes šest miliard korun, tedy přibližně o 200 milionů korun více než předloni. Nejoblíbenější byly losy Černá perla, Rentiér a Zlatá rybka. Nejvyšší vyplacená výhra v roce 2025 byla 15 milionů korun na losu Premium Černá perla z emise končící v prosinci 2025.
Sazka je členem mezinárodní investiční skupiny KKCG, která působí v 40 zemích. Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru, v Itálii či v USA. Od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem britské Národní loterie. Loterijní společnost Sazka by letos v lednu měla oficiálně změnit název na Allwyn. Známý název zmizí po 70 letech, Sazka vznikla v Československu v roce 1956.
