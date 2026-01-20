Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

  14:46
Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové stanice v Karlovarském kraji. Šťastlivec si výhru zatím nevyzvedl, má na to však celý rok. Informovala o tom společnost v tiskové zprávě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sazka

„První takto vysoký Jackpot Sportky v roce 2026 padl hned v prvním tahu, šťastná kombinace čísel byla 4, 11, 18, 25, 37, 46 a dodatkového čísla 44. Už se těšíme, až u nás výherce osobně přivítáme.“ uvedl manažer kategorie loterií společnosti Allwyn Česko, tedy bývalé Sazky, Martin Brabec.

Sázející z Karlovarského kraje v prvním tahu Sportky vyhrál 199 942 303 korun. „Štěstí mu přinesla plně vsazená sázenka s vlastními čísly zakoupená o víkendu na čerpací stanici,“ píše společnost Allwyn.

Výherce má na vyzvednutí výhry 365 dní, učinit tak musí v sídle společnosti. „Bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se vyřeší veškerá administrativa. Allwyn všem novým milionářům nabízí finanční, právní a psychologické poradenství,“ popisuje společnost. Uvedla rovněž, že se nový milionář zatím neozval.

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Allwyn připomíná, že poslední Superjackpot padl ve Sportce v červenci 2024, kdy si výherce z jihu Moravy odnesl téměř 128 milionů korun. Doposud nejvyšší výhra padla v roce 2013, kdy manželský pár z Chrudimska vyhrál 400 milionů.

Allwyn je nadnárodní společnost, která se zaměřuje na loterii, zejména v Evropě. Vznikla rebrandingem společnosti Sazka v roce 2021. Název Sazka pak opustila k 19. lednu roku 2026. Spadá pod investiční skupinu KKCG, vlastněnou českým miliardářem Karlem Komárkem mladším.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

