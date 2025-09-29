Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

První loterie se v habsburské říši objevily už v 16. století, ovšem zprvu chtěl stát hazardní hry spíše potlačovat. Změna přišla až za Marie Terezie, jejíž patent z roku 1751 povolil pořádání číselné loterie, kterou pro stát za daný poplatek pořádali soukromníci.
Příjmy z loterie se postupem čas staly důležitým zdrojem peněz pro státní pokladnu a v roce 1787 Josef II. rozhodl, aby loterii převzal stát. Za Rakouska-Uherska se pak těšila velké oblibě takzvaná malá loterie neboli lotynka, která se po první světové válce a vzniku samostatného čs. státu změnila v takzvanou československou třídní loterii.
Už první rok se stát mohl radovat ze zisku téměř dvou milionů korun, o sedm let později to již bylo dvacetkrát tolik. Losy z této loterie patří dnes mezi žádané sběratelské předměty. Kromě třídní loterie, díky které si mohl výherce hlavní ceny pořídit slušně velký domek a jež sloužila jako zdroj příjmů pro stání rozpočet, se pořádala ještě loterie dobročinná. Z ní republika žádné peníze neměla, z výnosů se ale financovaly důležité projekty od podpory vdov, sirotků či studentů až po letectvo.
Konec sázkám
Československá třídní loterie se hrála ještě po druhé světové válce, po únorovém převratu v roce 1948 pak všechny dosavadní soukromé sázkové podniky nahradila Státní sázková kancelář (STASKA). Objevila se však podezření z manipulace utkání, na které se sázelo, a v roce 1953, kdy komunisté provedli měnovou reformu, byly veškeré sázky a loterie v lidově demokratickém Československu zakázány.
Touhu hrát o peníze tím ale nepotlačili, sázelo se v hospodách, u kadeřníků, ale i mezi lidmi továrnách a dílnách. S tím souvisely podvody, spory a udání a celá situace nakonec vedla k obnovení legálního sázení i loterie. Krátce po sobě vznikly Sazka a Československá státní loterie (ČSLO).
Sazka se zpočátku soustředila na sázení na výsledky sportovních utkání. Šestnáctý týden roku 1957, který začal pondělím 15. dubna, ovšem přinesl novinku, která přežila dodnes. Tehdy si poprvé mohli vsadit čísla ve Sportce, loterii vytvořené podle německého vzoru, v níž se na tříkorunovém tiketu vybíralo šest čísel ze 49.
I Sportka ale měla spojení s tělovýchovou, ke každému z čísel byla totiž přiřazena jedna disciplína. Když se tak na Velikonoční pondělí 22. dubna poprvé losovala vítězná čísla, bylo zároveň vytaženo z osudí i šest sportů: kolová (13), šerm (40), sáně (33), moderní pětiboj (24), turistika (42) a vodní motorismus (45).
Lidé si v premiérovém týdnu podali více než 1,6 milion sázenek, kompletní šestici čísel, která by znamenala výhru 40 000 korun, však neuhodl nikdo. Za správný tip ve druhém pořadí, tedy uhodnutí pěti čísel, si 43 lidí odneslo po 14 300 korunách.
Jak Sportka přišla o sport
Sportka se losuje dodnes a je největší českou loterií. Během šesti dekád ovšem prošla řadou změn. Čísla přišla o přiřazené sporty, v roce 1965 přibylo losování v druhém tahu, od roku 1977 se pak losuje i sedmé, dodatkové číslo, které má vliv na určení druhého pořadí. Velkou změnou bylo začátkem 90. let zavedení jackpotu, tedy převádění nevyhraných peněz do dalšího losování.
V roce 1989 se součástí rodiny her Sazky vedle Sportky či další loterie Mates staly i stírací losy, úspěch slavila také televizní verze Tutovky (1992).
Po sametové revoluci získaly firmu české sportovní svazy. V roce 1993 se pak Sazka přeměnila na akciovou společností, jejímiž majiteli byla občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu, která také dostávala výnosy z loterií a losů.
Do vedení byl v roce 1995 povolán právník Aleš Hušák a Sazce se pod jeho vedením zpočátku dařilo. Jen tržby stouply za prvních deset let Hušákovy vlády šestinásobně. Evropský institut pro výzkum značek dokonce tehdy vyhodnotil Sazku jako vůbec nejcennější obchodní známku v České republice v hodnotě 450 milionů eur.
Na přelomu let 2010 a 2011 se ale dostala do problémů, a to kvůli kvůli splátkám víceúčelové haly v pražských Vysočanech (dnešní O2 areny), která vyšla na téměř sedm miliard korun (bez nákladů na financování).
Nesplácení dluhopisů i dalších závazků spolu s razantním nástupem podnikatele Radovana Vítka, který skoupil největší balík dluhů Sazky, vyvrcholilo koncem května 2011 vyhlášením konkurzu. Sazka v té době dlužila zhruba 15 miliard korun a potýkala se s odlivem sázejících. Koncem září 2011 firmu získaly skupiny PPF a KKCG, které ve výběrovém řízení nabídly 3,81 miliardy korun (KKCG se nakonec před dvěma lety stala jediným majitelem).
Problémy Sazky těžce dopadly na Český svaz tělesné výchovy (nyní Česká unie sportu), který jako hlavní akcionář přišel spolu s dalšími tělovýchovnými organizacemi o jistý zdroj příjmů.
Po uklidnění situace se Sazka brzy dokázala vrátit na loterijní trh a získala si zpět důvěru sázejících, o kterou částečně přišla během krizového roku 2011. Spustila například virtuálního operátora Sazka Mobil, v roce 2014 se zapojila do evropské loterie Eurojackpot. V této loterii se také v roce 2015 přihlásil výherce dodnes rekordních 2,466 miliardy korun.
Sazka je dnes stabilní firma s miliardovými obraty i ziskem, loni vykázala výnosy 8,85 miliardy a čistý zisk 1,24 miliardy korun. Téměř 95 procent výnosů přitom připadá na loterie a sázkovou činnost. Zbytek pak na mobilního operátora nebo dobíjení mobilních telefonů pro jiné operátory.