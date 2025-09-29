Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

,
  9:29
Kdo by nechtěl proměnit pár korun v pohádkové bohatství? Loterie se těší oblibě už stovky let a v českých zemích to nebylo jinak, od monarchie přes první republiku až po éru komunismu. Právě tehdy, v roce 1956, vznikla Sazka. Z malého projektu se brzy stala ikona, která dodnes patří k neoddělitelným symbolům českého sázení. Její lesk nezničit ani bankrot v květnu 2011. Poté společnost koupil miliardář Karel Komárek, který z ní chce udělat značku evropského významu.
Pražské sídlo loterijní společnosti Sazka (ilustrační foto)

Pražské sídlo loterijní společnosti Sazka (ilustrační foto) | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

První loterie se v habsburské říši objevily už v 16. století, ovšem zprvu chtěl stát hazardní hry spíše potlačovat. Změna přišla až za Marie Terezie, jejíž patent z roku 1751 povolil pořádání číselné loterie, kterou pro stát za daný poplatek pořádali soukromníci.

Příjmy z loterie se postupem čas staly důležitým zdrojem peněz pro státní pokladnu a v roce 1787 Josef II. rozhodl, aby loterii převzal stát. Za Rakouska-Uherska se pak těšila velké oblibě takzvaná malá loterie neboli lotynka, která se po první světové válce a vzniku samostatného čs. státu změnila v takzvanou československou třídní loterii.

Už první rok se stát mohl radovat ze zisku téměř dvou milionů korun, o sedm let později to již bylo dvacetkrát tolik. Losy z této loterie patří dnes mezi žádané sběratelské předměty. Kromě třídní loterie, díky které si mohl výherce hlavní ceny pořídit slušně velký domek a jež sloužila jako zdroj příjmů pro stání rozpočet, se pořádala ještě loterie dobročinná. Z ní republika žádné peníze neměla, z výnosů se ale financovaly důležité projekty od podpory vdov, sirotků či studentů až po letectvo.

Příběhy českých značek: Sazka přežila bankrot i předraženou arénu

Konec sázkám

Československá třídní loterie se hrála ještě po druhé světové válce, po únorovém převratu v roce 1948 pak všechny dosavadní soukromé sázkové podniky nahradila Státní sázková kancelář (STASKA). Objevila se však podezření z manipulace utkání, na které se sázelo, a v roce 1953, kdy komunisté provedli měnovou reformu, byly veškeré sázky a loterie v lidově demokratickém Československu zakázány.

Nejvyšší výhry, které Sazka dosud vyplatila
2,466 miliardy Kčv Eurojackpotu15. 5. 2015, Pardubický kraj
1,412 miliardy Kčv Eurojackpotu14. 6. 2019, vsazeno online
396,79 milionu Kčv Superjackpotu Sportky3. 11. 2013, Chrudimsko
229,51 milionu Kčve Sportce19. 12. 2021, vsazeno online
221,65 milionu Kčve Sportce13. 11. 2019

Touhu hrát o peníze tím ale nepotlačili, sázelo se v hospodách, u kadeřníků, ale i mezi lidmi továrnách a dílnách. S tím souvisely podvody, spory a udání a celá situace nakonec vedla k obnovení legálního sázení i loterie. Krátce po sobě vznikly Sazka a Československá státní loterie (ČSLO).

Sazka se zpočátku soustředila na sázení na výsledky sportovních utkání. Šestnáctý týden roku 1957, který začal pondělím 15. dubna, ovšem přinesl novinku, která přežila dodnes. Tehdy si poprvé mohli vsadit čísla ve Sportce, loterii vytvořené podle německého vzoru, v níž se na tříkorunovém tiketu vybíralo šest čísel ze 49.

I Sportka ale měla spojení s tělovýchovou, ke každému z čísel byla totiž přiřazena jedna disciplína. Když se tak na Velikonoční pondělí 22. dubna poprvé losovala vítězná čísla, bylo zároveň vytaženo z osudí i šest sportů: kolová (13), šerm (40), sáně (33), moderní pětiboj (24), turistika (42) a vodní motorismus (45).

Sazka v číslech

  • 1956 založena 15. září
  • 1965 losování v druhém tahu
  • 1977 přibylo sedmé, dodatkové číslo
  • 1989 zavedeny stírací losy
  • 1992 televizní Tutovka
  • 1993 přeměna na akciovou společnost
  • 1993 zaveden Jackpot, převádění nevyhraných peněz do dalšího losování
  • 1995 šéfem Aleš Hušák
  • květen 2011 vyhlášen konkurz
  • 2012 Sazku koupila finanční skupina KKCG Karla Komárka

Lidé si v premiérovém týdnu podali více než 1,6 milion sázenek, kompletní šestici čísel, která by znamenala výhru 40 000 korun, však neuhodl nikdo. Za správný tip ve druhém pořadí, tedy uhodnutí pěti čísel, si 43 lidí odneslo po 14 300 korunách.

Jak Sportka přišla o sport

Sportka se losuje dodnes a je největší českou loterií. Během šesti dekád ovšem prošla řadou změn. Čísla přišla o přiřazené sporty, v roce 1965 přibylo losování v druhém tahu, od roku 1977 se pak losuje i sedmé, dodatkové číslo, které má vliv na určení druhého pořadí. Velkou změnou bylo začátkem 90. let zavedení jackpotu, tedy převádění nevyhraných peněz do dalšího losování.

V roce 1989 se součástí rodiny her Sazky vedle Sportky či další loterie Mates staly i stírací losy, úspěch slavila také televizní verze Tutovky (1992).

Po sametové revoluci získaly firmu české sportovní svazy. V roce 1993 se pak Sazka přeměnila na akciovou společností, jejímiž majiteli byla občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu, která také dostávala výnosy z loterií a losů.

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Do vedení byl v roce 1995 povolán právník Aleš Hušák a Sazce se pod jeho vedením zpočátku dařilo. Jen tržby stouply za prvních deset let Hušákovy vlády šestinásobně. Evropský institut pro výzkum značek dokonce tehdy vyhodnotil Sazku jako vůbec nejcennější obchodní známku v České republice v hodnotě 450 milionů eur.

Na přelomu let 2010 a 2011 se ale dostala do problémů, a to kvůli kvůli splátkám víceúčelové haly v pražských Vysočanech (dnešní O2 areny), která vyšla na téměř sedm miliard korun (bez nákladů na financování).

Zajímavosti o Sportce

  • 22. 4. 1957 první slosování
  • počet výherních šestičíslí v historii: více než 10 302; pouze jedna se opakovala
  • nejvyšší výhra v historii: 400 milionů korun (2013, Chrudimsko)
  • historicky nejčastěji losovaná čísla: 26, 47, 6, 44, 36, 30; dodatkové 31
  • historicky nejméně tažená čísla: 45, 16, 1, 33, 3, 4; dodatkové 26
  • nejčastěji sázené číslo v roce 2024: 13
  • oblíbené sázené kombinace 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a také 7, 14, 21, 28, 35, 42

zdroj: Sazka

Nesplácení dluhopisů i dalších závazků spolu s razantním nástupem podnikatele Radovana Vítka, který skoupil největší balík dluhů Sazky, vyvrcholilo koncem května 2011 vyhlášením konkurzu. Sazka v té době dlužila zhruba 15 miliard korun a potýkala se s odlivem sázejících. Koncem září 2011 firmu získaly skupiny PPF a KKCG, které ve výběrovém řízení nabídly 3,81 miliardy korun (KKCG se nakonec před dvěma lety stala jediným majitelem).

Problémy Sazky těžce dopadly na Český svaz tělesné výchovy (nyní Česká unie sportu), který jako hlavní akcionář přišel spolu s dalšími tělovýchovnými organizacemi o jistý zdroj příjmů.

Po uklidnění situace se Sazka brzy dokázala vrátit na loterijní trh a získala si zpět důvěru sázejících, o kterou částečně přišla během krizového roku 2011. Spustila například virtuálního operátora Sazka Mobil, v roce 2014 se zapojila do evropské loterie Eurojackpot. V této loterii se také v roce 2015 přihlásil výherce dodnes rekordních 2,466 miliardy korun.

Sazka je dnes stabilní firma s miliardovými obraty i ziskem, loni vykázala výnosy 8,85 miliardy a čistý zisk 1,24 miliardy korun. Téměř 95 procent výnosů přitom připadá na loterie a sázkovou činnost. Zbytek pak na mobilního operátora nebo dobíjení mobilních telefonů pro jiné operátory.

Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

