Sázení má v českých domácnostech hlubokou tradici. Naši rodiče i prarodiče drželi tikety Sportky v ruce a snili o výhře. Vánoční losy byly oblíbeným dárkem, symbolem malého štěstí a radosti z hry. I po změně názvu se na tomto nic nezmění.
Nicméně, každý má ve zralém věku tendenci bilancovat. Stejně je tomu i u legendární české značky Sazka, která se blíží k sedmdesátým narozeninám. Místo velkolepého večírku se ale ke konci ledna 2026 dočká jedné z největších proměn v historii – přejmenuje se na Allwyn.
Jméno se mění, Sportka zůstává
Jak to tedy bude s hrami, které známe po generace? Základní obava, zda z pultů zmizí Sportka, Eurojackpot nebo třeba losy jako Černá perla, je neopodstatněná. „Je potřeba zdůraznit, že naše podstata zůstává stejná. Stále lidem plníme sny a stále tu budou mezi zákazníky oblíbené hry. Se změnou názvu však přijde i nová energie a věřím, že i posun ve vnímaní značky jako více moderní a atraktivní pro mladší generaci. Přijetí značky Allwyn je dalším důležitým milníkem v úspěšném příběhu Sazky,“ říká generální ředitel společnosti Aleš Veselý.
Tradice narazila na limity. Řešením je globální růst
Změna jména je logickým vyústěním globálního růstu. Skupina Allwyn, která dnes působí v Evropě i USA, má české kořeny – vyrostla totiž právě ze Sazka Group. Allwyn tak není cizí zahraniční firma, jeho příběh je od začátku spojený se Sazkou. Do roku 2021 se Allwyn jmenoval Sazka Group, ale s růstem na nové trhy bylo potřeba mít takové jméno, které bude srozumitelné lidem po celém světě. „Kruh se uzavírá a zároveň začíná nová etapa. Sazka, která stála u samotného zrodu skupiny Allwyn, toto jméno od ledna ponese také,“ dodává Aleš Veselý.
Rok 2026 bude pro Sazku symbolický: společnost oslaví 70 let na trhu. Podle Aleše Veselého tradiční značka Sazka již narážela na limity v tom, kam se může posunout a rozvíjet. Právě přejmenování na Allwyn má umožnit rychlejší přenos toho nejlepšího ze světa loterií, čímž se český trh propojí s mezinárodním děním a získá přístup k nejnovějším formám zábavy.
Inovace: FunPark, Joker a moderní vizuál
Český trh by měl být navíc „laboratoří inovací“ pro celou skupinu, což znamená rychlejší zavádění novinek. Zákazníci se už brzy setkají s novou herní kategorií FunPark, která kombinuje nový typ instantních her s inovativní gamifikací. Novinkou je už nyní i Allwyn Joker, který násobí výhry a přidává zážitkové ceny, jako je například cesta na Velkou cenu Formule 1.
Změna se projeví i vizuálně. Tradiční žlutou kouli na prodejních místech nahradí modernější symbol žluté čočky s písmenem A v kombinaci se svěží tyrkysovou barvou.
Mezinárodní přesah a podpora sportu
Rebranding otevírá loterijní společnosti dveře k mezinárodním partnerstvím. Díky propojení s Allwynem bude možné zapojit tuzemské sázkaře do globálních aktivit. Allwyn je partnerem Formule 1 a týmu McLaren F1 Team, což s sebou přinese jedinečné zážitky.
I přes globalizaci zůstává firma věrná domácí podpoře – bude nadále intenzivně podporovat český sport, parasport a mládežnické projekty, jako je program Sazka Champs, který se přejmenuje na Allwyn Champs. Podstatné ale je, že i pod novým jménem zůstává důraz na zodpovědné hraní, transparentnost a férovost klíčovou součástí celkové strategie.