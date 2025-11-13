Po generace mění životy. Teď ji čeká nová éra. Sazka se mění na Allwyn, podstata zůstává

Nikdy není pozdě na změnu. Ani těsně před 70. narozeninami. Důkazem je Sazka, nejznámější česká loterijní společnost, která právě otevírá novou kapitolu. Ke konci ledna 2026 změní své tradiční generacemi předávané jméno – přejmenuje se na Allwyn. Všechny oblíbené hry zůstanou a co víc? Přibydou novinky i přesah, které přinese globální mateřská skupina.
foto: Sazka

Sázení má v českých domácnostech hlubokou tradici. Naši rodiče i prarodiče drželi tikety Sportky v ruce a snili o výhře. Vánoční losy byly oblíbeným dárkem, symbolem malého štěstí a radosti z hry. I po změně názvu se na tomto nic nezmění.

Nicméně, každý má ve zralém věku tendenci bilancovat. Stejně je tomu i u legendární české značky Sazka, která se blíží k sedmdesátým narozeninám. Místo velkolepého večírku se ale ke konci ledna 2026 dočká jedné z největších proměn v historii – přejmenuje se na Allwyn.

Jméno se mění, Sportka zůstává

Jak to tedy bude s hrami, které známe po generace? Základní obava, zda z pultů zmizí Sportka, Eurojackpot nebo třeba losy jako Černá perla, je neopodstatněná. „Je potřeba zdůraznit, že naše podstata zůstává stejná. Stále lidem plníme sny a stále tu budou mezi zákazníky oblíbené hry. Se změnou názvu však přijde i nová energie a věřím, že i posun ve vnímaní značky jako více moderní a atraktivní pro mladší generaci. Přijetí značky Allwyn je dalším důležitým milníkem v úspěšném příběhu Sazky,“ říká generální ředitel společnosti Aleš Veselý.

Sazka se mění na Allwyn. Tradiční „žlutou kouli“ na prodejních místech nahradí symbol čočky s písmenem A, žlutá barva zůstane a doplní ji svěží tyrkysová

Tradice narazila na limity. Řešením je globální růst

Změna jména je logickým vyústěním globálního růstu. Skupina Allwyn, která dnes působí v Evropě i USA, má české kořeny – vyrostla totiž právě ze Sazka Group. Allwyn tak není cizí zahraniční firma, jeho příběh je od začátku spojený se Sazkou. Do roku 2021 se Allwyn jmenoval Sazka Group, ale s růstem na nové trhy bylo potřeba mít takové jméno, které bude srozumitelné lidem po celém světě. „Kruh se uzavírá a zároveň začíná nová etapa. Sazka, která stála u samotného zrodu skupiny Allwyn, toto jméno od ledna ponese také,“ dodává Aleš Veselý.

Rok 2026 bude pro Sazku symbolický: společnost oslaví 70 let na trhu. Podle Aleše Veselého tradiční značka Sazka již narážela na limity v tom, kam se může posunout a rozvíjet. Právě přejmenování na Allwyn má umožnit rychlejší přenos toho nejlepšího ze světa loterií, čímž se český trh propojí s mezinárodním děním a získá přístup k nejnovějším formám zábavy.

Inovace: FunPark, Joker a moderní vizuál

Český trh by měl být navíc „laboratoří inovací“ pro celou skupinu, což znamená rychlejší zavádění novinek. Zákazníci se už brzy setkají s novou herní kategorií FunPark, která kombinuje nový typ instantních her s inovativní gamifikací. Novinkou je už nyní i Allwyn Joker, který násobí výhry a přidává zážitkové ceny, jako je například cesta na Velkou cenu Formule 1.

Sazka se mění na Allwyn. Mobilní aplikace (i web) v příštím roce přejdou do nové vizuální identity a zákazníci získají ještě snazší přístup k produktům a službám

Změna se projeví i vizuálně. Tradiční žlutou kouli na prodejních místech nahradí modernější symbol žluté čočky s písmenem A v kombinaci se svěží tyrkysovou barvou.

Mezinárodní přesah a podpora sportu

Rebranding otevírá loterijní společnosti dveře k mezinárodním partnerstvím. Díky propojení s Allwynem bude možné zapojit tuzemské sázkaře do globálních aktivit. Allwyn je partnerem Formule 1 a týmu McLaren F1 Team, což s sebou přinese jedinečné zážitky.

I přes globalizaci zůstává firma věrná domácí podpoře – bude nadále intenzivně podporovat český sport, parasport a mládežnické projekty, jako je program Sazka Champs, který se přejmenuje na Allwyn Champs. Podstatné ale je, že i pod novým jménem zůstává důraz na zodpovědné hraní, transparentnost a férovost klíčovou součástí celkové strategie.

