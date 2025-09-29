„Přišel čas odpoutat se od tradice, která je sice dlouhá, ale i poznamenaná minulou dobou. Velké značky mají i své limity a my cítíme, že jsme na limit narazili, především co se týče modernosti a inovací,“ sdělil deníku generální ředitel Sazky Aleš Veselý.
Proměna začne v říjnu, koncem ledna by pak už přejmenování mělo být dokončené. Změna vyjde na stovky milionů korun včetně investic do marketingu, produktových vylepšení a také jackpotů a extra výher. „Bude se hrát o více peněz, ale i zážitků. Chceme využít propojení Allwynu s F1, stájí McLaren nebo třeba karlovarským Mezinárodním filmovým festivalem,“ uvedl Veselý.
Hlavními loterijními produkty Sazky jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě ní společnost od roku 2014 provozuje i loterii Eurojackpot. Obě si svá jména ponechají. Beze změny zatím zůstanou i kurzové sázky SazkaBet či Sazka Hry, pod které patří třeba on-line kasino nebo stírací losy. Tyto produkty by ale měly být do dvou či tří let rovněž přejmenované.
Sazka nabízí také dobíjení kreditu do mobilních telefonů a umožňuje placení složenek prostřednictvím sítě terminálů, vyzvednutí balíků či zprostředkovává prodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce.
Čistý zisk Sazky loni meziročně vzrostl o 27 procent na 2,13 miliardy korun. Tržby společnost zvýšila o sedm procent na 13,35 miliardy korun.
Z českého trhu v minulosti zmizely i jiné značky. Kupříkladu čerpací stanice Benzina se přejmenovaly na Orlen, zmizelo i logo ČP, když se Česká pojišťovna přejmenovala na Generali Česká pojišťovna. Ani Živnostenská banka už nepůsobí pod tímto názvem, ale jako UniCredit Bank. Mobilní operátoři, kteří v Česku začínali pod názvy Eurotel, Oskar a Paegas, nyní fungují jako O2, Vodafone a T-Mobile.