Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Plně vsazený tiket, který mu přinesl necelých 200 milionů korun, si zkontroloval den po slosování. Všiml si, že superjackpot výrazně poklesl. „Tak mi hlavou prolétlo: To asi někdo vyhrál… to musím být já, a ještě někdo další. I když jsem ale samozřejmě v tu chvíli ještě netušil, že se tahle myšlenka za chvíli promění v realitu,“ řekl muž na dotaz společnosti Allwyn.
Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů
Tiket zkontroloval až doma na počítači. Když na obrazovce uviděl oznámení o výhře, nevěřil vlastním očím. Stránku několikrát zavíral a otevíral znovu a znovu. Potom šel spát a ráno výhru zkontroloval ještě jednou. Stále tam svítila.
Společnost Allwyn (dříve Sazka) kontaktoval až po týdnu. Na vyzvednutí výhry však měl 365 dní.
Uvedl, že jako první vymění staré auto a že chce cestovat. „Plánujeme také cestu do střední Ameriky, odkud pochází jedna moje známá. Její rodinu jsme už dříve provázeli po Česku, tak teď se role obrátí,“ těší se.
Velké oslavy neplánuje. Výhru zapil jen malým panáčkem, spíš na ujištění, že se mu to opravdu nezdá. Chce však pomáhat druhým, zejména lidem se zrakovým postižením a dalším hendikepem, a plánuje také nadále pracovat a vést běžný život. O výhře se svěří jen nejbližší rodině.
Allwyn je nadnárodní společnost, která se zaměřuje na loterii, zejména v Evropě a USA. Vznikla rebrandingem společnosti Sazka Group v roce 2021. Česká Sazka se přejmenovala na Allwyn k 19. lednu roku 2026. Spadá pod investiční skupinu KKCG, vlastněnou českým miliardářem Karlem Komárkem mladším.