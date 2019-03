Mladý, svobodný a pořádně bohatý. Do Sazky přišel výherce 123 milionů

Svobodné dámy z jižní Moravy by se měly v následujících dnech kolem sebe pořádně rozhlížet. Je možné, že mezi jejich potenciálními nápadníky je totiž čerstvý výherce 123 milionů korun. Právě svobodný muž kolem třiceti let z jižní Moravy ve středu dopoledne dorazil do sídla společnosti Sazka pro výhru šesté nejvyšší částky v historii českých loterií.