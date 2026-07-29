V prvním pořadí padla jediná výhra, ve druhém nevyhrál nikdo, ukazuje tabulka. Ve třetím pořadí si dvě desítky sázejících rozdělily výhry po 28 644 korunách.
Od začátku roku podle Allwynu přibylo 227 milionářů, z toho 168 ve Sportce. Historicky nejvyšší výhra v této loterii činila 400 milionů korun, absolutní český rekord drží Eurojackpot s výhrou 2,466 miliardy korun.
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Vyšlo mu jeho šťastné číslo, spolehl na rituál. Výherce se přihlásil o 11 milionů
Eurojackpot se přitom hraje v 19 evropských zemích. Češi mohou v této loterii sázet od roku 2014.