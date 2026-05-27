Až se o výhru nový miliardář o výhru přihlásí, bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se vyřeší veškerá administrativa. Sázková společnost Allwyn mu stejně jako v podobných případech nabízí psychologickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství.
K zisku hlavní výhry musí sázející trefit sedm čísel. Pět z nich vybírá z 50 a zbylá dvě z 12. Sázející z Česka se stal miliardářem díky číslům 42, 11, 33, 23, 5 a dodatkovým číslům 12 a 10 ve druhém osudí, uvedl facebookový profil hry Eurojackpot. Ve slosování vynesla tipujícímu téměř tři miliardy korun vsazená plná sázenka včetně bonusové hry Extra 6, dodala společnost Allwyn.
Další podrobnosti chce společnost sdělit později. V úterý večer začala zjišťovat, ve kterém kraji byla vítězná sázenka podána a zda si výherce vsadil online. Stát si z výhry ukrojí 15 procent, tedy téměř 437 milionů korun. Z výhry 2,911 miliardy korun tak výherci zůstane zhruba 2,47 miliardy korun.
Štědré úterý
„Eurojackpot dlouhodobě přitahuje sázející svou možností vyhrát částky, které naprosto změní život a umožní člověku splnit si dlouhodobé sny. Ale to není vše. Během úterního slosování se v rámci Eurojackpotu rozdávaly nejen finanční výhry, ale i zajímavé prémie. Jeden ze sázejících si správným tipem zajistil byt v Praze v hodnotě 20 milionů korun,“ poznamenal Martin Babec z Allwynu.
Dosavadní zkušenosti podle sázkové společnosti ukazují, že většina výherců získané peníze využívá na zajištění rodiny, investice, splacení hypotéky nebo pořízení nemovitosti. Mnozí se rozhodnou pro cestování do exotických destinací nebo pro podporu charitativních projektů.
Pro iDNES.cz se o své zkušenosti podělili také manželé, kteří v listopadu 2019 vyhráli ve Sportce 250 milionů korun. Po ověření tiketu nejprve věřili, že získali 29 milionů. Až potom zjistili, že trefili i doplňkovou hru Šance a vyhráli celý jackpot. Několik dní nespali, báli se o tiket i o vlastní bezpečí a svěřili se jen nejbližší rodině.
Podle jejich slov se výhra výrazně promítla i do vztahů s okolím. Část peněz rozdali příbuzným a známým, což ale vyvolalo spory, očekávání i výčitky. Manželé zároveň říkají, že s vysokou částkou přišli o část soukromí a v menším městě se jejich situace postupně rozkřikla. Výhra jim podle nich přinesla jistotu a nové možnosti, zároveň ale i tlak, nedůvěru a komplikace, které s velkými penězi nečekali.
Poslední významnější výhra na českém území v Eurojackpotu padla v dubnu 2024, a to přes 129 milionů. V roce 2025 evidoval Allwyn, tehdy ještě pod jménem Sazka, 593 milionářů, za rok 2024 získalo milionové výhry s touto společností 403 sázejících a o rok dříve 382.
Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012, v Česku od října 2014, funguje v 19 zemích. Dosavadní nejvyšší výhru v ČR 2,466 miliardy korun v ní vyhrál sázkař z Pardubického kraje 15. května 2015. O vyhrané peníze se přihlásil po 26 dnech, peníze tehdy danit nemusel.
Česko má z výher v loteriích ještě jednoho miliardáře. V Eurojackpotu 14. června 2019 vyhrál 1,412 miliardy korun. Vsadil tehdy online přes internet na stránkách loterijní společnosti.