Do Sapy už se bát nemusíte, říká podnikatel. Letos tam postaví nemocnici

Narodil se vietnamským rodičům, do Vietnamu ovšem zamířil až v dospívání. Filantrop a podnikatel Nguyen Manh Tung patří do první generace Vietnamců, kteří se narodili v Česku a pracně si tu museli vybudovat svoje živobytí. To se Tungovi podařilo už prvními projekty. Od té doby vybudoval spoustu dalších, všechny je ovšem spojuje touha po vzájemném porozumění české a vietnamské komunity.