Pařátky i varlata. V Sapě veterináři našli 700 kilogramů masa bez dokladů

Inspektoři v součinnosti s policií nakonec na místě znehodnotili více než 700 kilogramů potravin, obchodníkovi následně zakázali prodej masa a výrobků z něj. Při samotné kontrole byli i redaktoři serveru iDNES.cz.

Pokuta pro provozovatele může podle zákona dosáhnout až 50 milionů korun, reálně bude činit, protože jde o první přestupek, nejspíš desítky tisíc korun. Až při recidivě se bude zvyšovat na stovky tisíc.

Veterinární inspektoři, podobně jako v mnoha jiných případech v posledních letech, požádali o součinnost policii. Policejní odborníci, kteří v tržnici dlouhodobě působí, jim už předem vytipovali místo, kde se prodávaly už na první pohled problematické potraviny.

Navíc pak na místě fungovali policisté jako případná ochranka veterinářů pro případ, že by se situace se znehodnocováním potravin nějakým způsobem vyhrotila.

„Produkty byly neoznačené, nebyly k nim předložené žádné doklady o původu,“ vysvětlila za veterináře ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Kateřina Březinová. Majitel podniku se na místě bránil, že mu maso vozí „nějaký pán“, kterého ale přesněji uvést nechtěl. To samo o sobě je problémem, provozovatel má mít podle legislativy průvodní list masa s informací o původu.

Nejčastěji našli veterináři zmražené vepřové maso, kůže, střeva nebo dršťky, dále pak neoznačené jesetery, kohoutí varlata, anebo i kachní vejce s částečně vyvinutým plodem. Ty se v Česku pro stravování, stejně jako husí vejce, prodávat nesmí, jsou pouze na reprodukční účely.

Nelegální porážka?

To, že na místě byla i celá kuřata včetně hlav, znamená, že nejspíš nepocházela z žádné registrované porážky. Celá kontrola, kdy tři pracovníci veterinární správy dávali neznačené maso do pytlů a následně jej znehodnocovali modrou barvou, trvala zhruba tři hodiny. Provozovatel nyní musí zavolat do kafilerie a potraviny na své náklady zlikvidovat, jinak by ho čekala další pokuta.

Podle Březinové už samotné odebrání 700 kilogramů masa provozovatel pocítí, což může mít preventivnější charakter než pokuta ze správního řízení, kterou mu veterináři uloží až za několik měsíců.

Veterináři následně vydali ještě rovnou zákaz prodeje nebaleného masa a masných výrobků. „Protože nebyly dodrženy požadavky na dispozice a stavebně-technický stav, stav čistoty a údržby provozu, ochrana potravin živočišného původu před kontaminací nebyla zajištěna, nebyly zavedeny funkční systémy správné hygienické praxe, osobní hygieny a HACCP,“ uvedl důvody zákazu mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Není to jediný letošní případ, kdy se v tržnici našlo podobné množství nepopsaných potravin. V červnu také veterináři přišli na 700 kilogramů potravin a na nelegální sklad. V letošním roce provedli veterináři v této lokalitě 28 kontrolních akcí, dohromady s celníky nebo policií jich bylo 19.

U 23 z nich se kontrolovaly živočišné produkty, čtyři kontroly skončily se závadou. Došlo tak, pokud se nepočítá kontrola z tohoto týdne, k likvidaci 1270 kilogramů potravin.

Loni bylo kontrol víc, celkem 46, s toho z policií nebo s celníky 13. Se závadou jich bylo nakonec osm, výše pokut dosáhla necelých 400 tisíc korun. Podle Březinové jsou letos pokuty vyšší, protože jde o recidivu. Loni se pak také z tržnice zlikvidovalo 2600 kilogramů masa, vnitřností a produktů rybolovu.