Od února 2022 Unie postupně zavedla 21 balíčků sankcí vůči Ruské federaci. Cílem bylo oslabit jeho válečné úsilí omezením obchodu se strategickým zbožím. Spolu s opatřeními, která mají bránit tomu, aby se zboží do Ruska dostávalo přes třetí země, jde o nejrozsáhlejší omezení, na nichž se EU kdy dohodla.
„Vzhledem ke složitosti předpisů týkajících se sankcí je zvláště důležité, aby Komise poskytovala členským státům jasné, ucelené a komplexní pokyny tak, aby se předešlo rozdílným výkladům a účinně se podpořila spolupráce mezi členskými státy,“ zdůrazňuje EÚD.
|
Za oponou milionového byznysu. Proč ruský supermarket převzali Ukrajinci
Rychlé rozhodování na hranicích vyžaduje jasná pravidla, ale celní a sankční předpisy se v pojmech rozcházejí. Sankční legislativa je navíc často nejednoznačná, hlavně u výjimek a odchylek. Výsledkem je, že si ji členské státy vykládají po svém. Ačkoli vágnější formulace pomáhají snáze dosáhnout politické shody, v praxi otevírají příležitosti pro spekulativní výběr jurisdikce, kdy si podniky záměrně vybírají členské státy, v nichž jsou kontroly méně přísné, uvádí zpráva.
„Komise usilovně pracovala na vytvoření nezbytného rámce a na koordinaci, ale nejasná pravidla a nedostatky v prosazování tlumí dopad sankcí a usnadňují jejich obcházení,“ uvedl Mihails Kozlovs, člen EÚD, pod jehož vedením audit probíhal. Jak dodal, „obchodní sankce EU přinesou zamýšlený dopad tehdy, když je všechny členské státy budou uplatňovat jednotným a koordinovaným způsobem“.
Ani kolaps a ani konec války
Podle dat Evropské komise z letošního července dosáhl celkový hospodářský dopad vývozních omezení a zákazů týkajících se zboží a technologií do letošního dubna výše 49 miliard eur, což představuje 56 procent vývozu EU do Ruska před rokem 2022. Dopad na dovoz se odhaduje asi na 110 miliard eur, což představuje 75 procent předválečného dovozu z Ruska. Obchod s kritickým zbožím a zbožím s vysokou prioritou, včetně položek dvojího užití, od roku 2023 téměř ustal.
Těsné vztahy
EU byla až do roku 2022 největším obchodním partnerem Ruska. Zatímco v roce 2021 dosahoval vzájemný obchod 252,8 miliardy eur, v roce 2025 to bylo už jen 58,3 miliardy eur. Pokles obchodu mezi EU a Ruskem byl doprovázen výrazným nárůstem obchodu mezi Ruskem a třetími zeměmi, které sankce na ně neuvalily. Obchod Číny s Ruskem v roce 2024 přesáhl o 82 procent úroveň z roku 2021. Stejně tak i obchod Ruska s Indií nadále rostl: do roku 2024 se zvýšil na úroveň více než šestinásobně vyšší oproti předválečnému stavu.
Sankce vůči Rusku jsou účinné v dlouhodobém oslabování ruské ekonomiky, nevedly však k rychlému ekonomickému kolapsu ani k okamžitému zastavení invaze na Ukrajinu. Rusku se navíc do jisté míry podařilo nahradit výpadek obchodu s EU intenzivnější směnou s třetími zeměmi. Rusko samo se mezitím transformovalo na válečnou ekonomiku. Podle odborníků má výrazné zvýšení vojenských výdajů dopad i na ostatní hospodářská odvětví.
EU drasticky omezila dovoz ruských fosilních paliv, hlavně ropy, plynu, uhlí a postupně i zkapalněného plynu (LNG). Rusko kvůli tomu muselo přesměrovat tento svůj export do Asie, především do Číny a Indie, kde musí mnohdy prodávat suroviny se slevou.
Zákazy vývozu zboží dvojího užití a západních mikročipů ztížily Rusku výrobu moderních zbraní. Moskva musí spoléhat na starší techniku, nebo dražší a méně kvalitní komponenty z třetích zemí. Známé jsou i případy kanibalizace civilních spotřebičů. V úvodu zavádění rozsáhlejších sankcí po roce 2022 se například v blízkosti hranice na území Kazachstánu objevily černé skládky ledniček a praček vykuchaných o hodnotné komponenty, které zamířily do Ruska.
|
EU se na sankcích proti Rusku zatím neshodla, jména dvou oligarchů zmizela
Největší slabinou dosavadních opatření je, že sankcionované západní zboží se do Ruska nadále dostává přes třetí země. Tyto státy hrají roli logistických, obchodních a finančních prostředníků. Umožňují Rusku nadále získávat zakázané západní mikročipy, obráběcí stroje či optiku pro zbrojní průmysl a zároveň jim pomáhají prodávat suroviny či provádět zahraniční platby mimo systém SWIFT.
Čínské a hongkongské skořápkové firmy ve velkém nakupují západní elektroniku a přeprodávají ji do Ruska. Čína tam navíc exportuje vlastní zboží dvojího užití, včetně dronů a náhradních součástek. Peking vykupuje i zlevněnou ruskou ropu a plyn a poskytuje Moskvě platební kanály v jüanech.
Nové kanály se naladily
Kazachstán a Kyrgyzstán jsou další reexportní uzly. Situaci jim usnadňuje jejich členství v Euroasijské ekonomické unii (EAEU), což je bezcelní zóna s Ruskem. Po invazi na Ukrajinu prudce vzrostl vývoz západního zboží do těchto středoasijských republik, které mnohdy pokračovalo do Ruska. Kazachstán se k samotným západním sankcím formálně nepřipojil a vlastní neuvaluje, ale deklaruje, že je bude dodržovat, aby neumožnil jejich obcházení přes své území. Tento přístup pramení z nutnosti lavírovat mezi Ruskem jako klíčovým sousedem, obchodním partnerem a členem EAEU a Západem jako hlavním zdrojem zahraničních investic a odběratelem kazašské ropy.
|
Střední Asie jako netěsnící okno do Ruska. V sankcích zeje díra
Hlavní motivací Astany není ideologická podpora Západu, ale ochrana vlastní ekonomiky před odvetnými opatřeními USA a EU. Kazašské banky například blokují platby spojené se sankcionovanými ruskými subjekty, odpojují karty ruského systému Mir a vyžadují rozsáhlé prověřování původu peněz a vlastnické struktury firem. Kazašské zákony jim to přitom přímo nenařizují, vyžadují to jejich korespondenční banky v USA a Evropě.
Pod tlakem USA a EU zavedl Kazachstán elektronický systém sledování pohybu zboží a zpřísnil celní kontroly zejména u položek dvojího užití, mezi nimiž jsou mikročipy, elektronika, drony a obráběcí stroje, které lze využít ve zbrojním průmyslu. Navzdory snaze vlády a velkých bank se sankce v menším měřítku stále obcházejí. „Nějak se naladily kanály a reexportuje se v zaběhnutém režimu. A už to ani nikomu moc nevadí,“ uvedl nejmenovaný zdroj obeznámený s tamní situací.
Kontrola v Česku a také na místě
Ještě děravější je Kyrgyzstán. Tato středoasijská republika sloužila navíc jako centrum pro obchody se státem podporovanými kryptoměnami a stablecoiny navázanými na rubl.
Kvůli celní unii těchto států s Ruskem kontrolují české úřady i banky vývoz do tohoto teritoria stejně přísně jako do rizikových destinací a porušení pravidel trestají milionovými pokutami i stíháním vedení. Čeští exportéři vyvážející citlivé položky jako zboží dvojího užití, zbraně, letecké technologie a vysoce prioritní zboží jako čipy, senzory, ložiska či obráběcí stroje musí do smlouvy zahrnout povinnou doložku „No-Russia“. Jedná se o článek 12g nařízení EU 833/2014. Ta výslovně zakazuje reexport do Ruska a Běloruska a stanovuje sankce za porušení, jako je smluvní pokuta či odstoupení od smlouvy, přičemž bez ní celníci zboží nepustí. Pokud pak partner zákaz poruší a zboží přeprodá, firma má povinnost to neprodleně nahlásit Finančnímu analytickému úřadu.
„V rámci poskytování asistenčních služeb v teritoriu vždy zjišťujeme, zda-li místní subjekt nefiguruje v sankčních seznamech EU. Taktéž z dostupných zdrojů prověřujeme vlastnickou strukturu v kontextu možných vazeb na Ruskou federaci,“ sdělil pro MF DNES Petr Jurčík, regionální ředitel agentury CzechTrade (součastí CzechBusiness) pro Východní Evropu a Střední Asii.
Doporučení účetního dvora pro Komisi
Součástí obcházení protiruských sankcí se staly také Spojené arabské emiráty (SAE). Dubaj se stala významným útočištěm ruského kapitálu. Firmy v Emirátech spravují stovky tankerů tzv. stínové flotily pro přepravu ruské ropy, ale také obchodují se zlatem a zakládají nastrčené společnosti pro reexport mikroelektroniky.
Turecko a kavkazské země jako Arménie a Gruzie slouží pro změnu jako překladiště pro námořní a silniční dopravu západního průmyslového zboží, automobilů a náhradních dílů do Ruska, často s využitím fiktivního tranzitu. A výčet dalších zemí zapojených do různých modelů obcházení protiruských sankcí by mohl pokračovat.
|
Dluh Evropské unie dosáhne bilionu eur, varuje Brusel Evropský účetní dvůr
V rámci svých doporučení Evropský účetní dvůr vyzývá Komisi, aby do roku 2027 sjednotila uplatňování obchodních sankcí EU. Komise má také zpřesnit pravidla odstraněním terminologických rozdílů a provést hloubkovou analýzu vnitrostátní praxe se zaměřením na sladění celních kontrol a ověřování vývozních licencí. Komise by měla také motivovat členské státy k plnému sdílení dat a zpřístupnit celníkům centrální informační systémy i hlášení rizik. Zároveň musí zlepšit sběr údajů a zavést jasná kritéria pro pravidelné vyhodnocování skutečné účinnosti sankcí. Jako cílové datum provedení posledních dvou doporučení stanovil EÚD rok 2028.