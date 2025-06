Každý čtvrtek se pod střechou stánku na Malostranském náměstí objeví dřevěný regál a na něm několik beden s čerstvými produkty. V polovině června konkrétně mrkve, saláty little gem, kedlubny, brambory a přepravka třešní. O kousek dál leží pár svazků bylinek, krabička jedlých květů a sáčky s předváženou zeleninou. Vše doplňuje stojan, který funguje jako samoobslužná pokladna. Kromě instrukcí, jak platbu provést a QR kódu obsahuje váhu, kalkulačku a sešit, kam lidé zapisují, co si koupili.

„Stánek na Malé Straně provozujeme třetím rokem a od letošního roku jsme se rozhodli, že ho uděláme samoobslužný,“ popisuje Hana Sahulová Součková, zakladatelka farmy HS Semice. „Zjistili jsme, že ne každý může naše zboží prodávat, protože neumí vysvětlit filozofii za ním. Podle mě je potřeba šířit osvětu, proč je dobré podpořit farmáře nebo proč nemáme tak široký sortiment jako jiní.“

K tomu by se nejlépe hodila ona sama, její manžel nebo rodiče, kteří na farmě pracují. Protože jsou ale všichni potřeba přímo na poli a Haně se na podzim narodil syn, rozhodli se vydat jinou cestou. „Chtěli jsme na Malé Straně dále pokračovat, tak jsme zvolili tento koncept. Tím, že jsem tam jezdila dva roky a tato část Prahy má neuvěřitelně silnou podporující komunitu, spoléhala jsem na to, že náš příběh už znají. S brigádníky to navíc z nějakého důvodu prostě nefungovalo,“ říká.

Zásobování stánku má na starosti řidič, který každý čtvrtek a neděli dodává zeleninu z HS Semice do pražských restaurací. Ve čtvrtek se tak cesta spojí i s trhem, kde už produkty k prodeji připraví organizátorky trhů. Večer pak vše zase sklidí a sečtou, co zůstalo. Pokud toho zbude hodně, dodají se produkty do restaurace Kuchyň na Pražském hradě. „Jsem organizátorkám trhu za tuhle spolupráci opravdu vděčná, moc mi pomáhají,“ svěřuje se zelinářka.

Z Prahy zpátky na venkov

K farmaření ovšem Hana Sahulová Součková nesměřovala přímo. Od střední školy pracovala v různých oborech, hodně cestovala a nakonec skončila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po prvním semestru ale usoudila, že svět paragrafů není pro ni a vrátila se zpátky do rodné vesnice, kde v devatenácti letech založila značku HS Semice. Z půlhektarového pole se pak časem propracovala k rozloze necelých čtyřiceti hektarů. Na nich pěstuje zeleninu, bylinky a jedlé květy udržitelným způsobem bez pesticidů či insekticidů.

Samoobslužný stánek se zeleninou na Malostranských trzích (12. června 2025)

„Jeden z impulsů začít s vlastní farmou byl, když jsem narazila na Aleše Karpíška, což je bratr Tomáše Karpíška, který je spolumajitelem sítě restaurací Ambiente. Tenkrát mi řekl, ať do toho jdu, že to ode mě Ambi všechno vykoupí. A já si naivně řekla, že teda jo,“ směje se mladá zelinářka.

Ke spolupráci ale později skutečně došlo a dnes dodává své produkty například do jejich michelinské restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, všech poboček Lokálu, karlínské Esky nebo zmíněné Kuchyně. Mimo tuto síť s její zeleninou pracují třeba ve Vile 63, Etapě, Šodó nebo Výčepu Korunní. Dodává, že ze strany restaurací pozoruje zvyšující se zájem o farmářské potraviny.

Běžným lidem své produkty nabízí v internetovém supermarketu Košík.cz nebo na malostranském trhu. Od stánku neměla žádná očekávání, ale je příjemně překvapená, jak vše funguje. V budoucnu tak nevylučuje další samoobslužná místa.

„Lidé mi říkali, že jsem odvážná, že do toho jdu, ale já neprodávám zlaté náramky, já prodávám zeleninu. Kdyby mě chtěl někdo okrást o tisícovku, musel by toho odnést kila.“ Platby za nákup se ale rozhodla ponechat bezhotovostní, prostřednictvím QR kódu. Ten zákazníci naskenují a zadají částku, kterou chtějí zaplatit.

Uživit se v tomto oboru podle ní není jednoduché, protože zemědělství je náročné na investice. Jiné povolání by ale dělat nechtěla. Vyhovuje jí práce v přírodě, která je různorodá a kontakt s dodavateli. „Jsem ráda, že je za mnou vidět výsledek a že můžu přímo ovlivňovat naši přírodu. Děláme to, jak nejlépe můžeme,“ uzavírá Sahulová Součková, kterou časopis Forbes v letošním roce zařadil do žebříčku třiceti úspěšných mladých lidí pod 30.