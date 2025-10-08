Dotykové obrazovky se staly běžnou součástí především fastfoodových řetězců. Postupně se ovšem objevují i v moderních bistrech, hotelových lobby či dokonce na úřadech. Jejich hlavní výhodou je jednoduché ovládaní a pocit, že na zákazníky nikdo netlačí. „Lidé si objednávají sami, bez front a bez nutnosti číšníka. Odpadává také stres při nerozhodnosti či jazykové bariéře,“ řekl iDNES.cz ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

Prvním řetězcem, který do Česka s kiosky přišel, byl v roce 2015 McDonald’s. Dnes přes ně denně probíhá přes 75 tisíc objednávek, tedy téměř tři čtvrtiny všech nákupů v restauracích.
„Host si může objednávat vlastním tempem, věnovat se složení jídel či alergenů bez stresu, že někoho zdržuje,“ doplňuje Martin Toup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Pokladní stále žijí
Výhody však nejsou jen na straně zákazníků. Dotykové obrazovky dokážou zvýšit prodeje díky cross-sellingu a up-sellingu, tedy, že si hosté častěji k hranolkám přikoupí omáčku nebo zvolí celé menu místo samotného burgeru.
„Kiosky také snižují chybovost. Zákazník vše sám zadá do systému, a pokud on sám neudělá chybu, není vlastně prostor pro záměnu při přenosu informací do kuchyně,“ vysvětluje Menclík.

Nevýhodou je ovšem vysoká počáteční investice, která odpovídá ceně pěti až deseti běžných pokladen. Překážkou může být také nedostatek prostoru v provozovně či nároky na hygienu, a to zejména nutnost časté dezinfekce displejů.
Stále navíc existují zákazníci, kteří preferují osobní kontakt. Podle Toupa i Menclíka proto nelze očekávat, že by klasické pokladny v dohledné době úplně zmizely.
„Při zavádění kiosků jsme nechtěli připravit zákazníky o tradiční pohostinství, na které jsou v našich restauracích zvyklí,“ říká Toup. „Zároveň však pracovníky, kteří dříve obsluhovali výhradně u pokladen, využíváme efektivněji. Pomáhají s donáškou jídla ke stolu, asistují zákazníkům a zvyšují celkový komfort v restauraci.“
Největší globální podíl na trhu samoobslužných kiosků má Severní Amerika s více než 44 procenty. Podle Yahoo Finance se očekává, že zde mezi lety 2024 a 2030 poroste ročně o více než šest procent. Nejrychlejším tempem se zase rozvíjí asijsko-pacifický region.