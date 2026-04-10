Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

  11:50
Bakterie způsobující akutní průjmové onemocnění potvrdily laboratorní testy Státní zemědělské a potravinářské inspekce v krůtích prsních řízcích z Polska, které prodávala společnost Penny Market. Vzhledem k datu spotřeby do 7. března sice už není výrobek v prodeji, ale někteří lidé ho mohou mít doma zmrazený, konzumovat by ho ale neměli, uvedla inspekce.

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021 objevila inspekce bakterie rodu Salmonella Agona. (10. dubna 2026) | foto: SZPI

Upozornění SZPI se týká krůtích prsních řízků značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021, jako výrobce byla uvedena polská společnost INDROL. Vzorek odebrali inspektoři v prodejně v Ústí nad Labem-Krásné Březno, s prodejcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.

„Laboratorní rozbor potvrdil v uvedené šarži potraviny přítomnost bakterií rodu Salmonella Agona, které jsou původcem onemocnění salmonelóza,“ uvedla SZPI. Podle ní má výrobek sice prošlé datum použitelnosti, přesto by ho někteří spotřebitelé mohli mít doma zamrazený. Jíst by ho ale neměli, případné zmrazení totiž nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv, odůvodnila své varování inspekce.

Informaci o zjištění nevyhovující potraviny inspekce vložila také do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF).

