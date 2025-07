Česká firma S-Power Energies zaměřená na obnovitelné zdroje energie vstoupila do insolvenčního řízení. Rozestavěné fotovoltaiky chce dokončit individuálně, dosud nezahájené projekty převezme jiná...

Britský Lidl se rozhodl svézt na vlně obnoveného zájmu o legendární kapelu Oasis a uvedl limitovanou bundu „Lidl by Lidl“. Model s výšivkou, kapsami na nápoje i tamburínou odkazuje na styl zpěváka...

Dovolená na Slovensku je pro mnoho Čechů stále atraktivní volbou – blízkost, jazyková příbuznost i krásná příroda lákají k návštěvě sousední země. Jak hluboko sáhnete letos do peněženky za běžné...

Evropská unie dokončila v pořadí již druhý seznam odvetných opatření zaměřených na americké zboží v hodnotě 72 miliard eur. Případný trest za cla oznámená Donaldem Trumpem by se týkal například...

Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,2 procenta, což představuje mírné zpomalení proti růstu o 5,4 procenta v prvním čtvrtletí. Podle tiskových agentur to v úterý uvedl čínský...

Nizozemsko se Evropské unii řadí mezi země, kterým se rychle daří přecházet na čisté zdroje energie. Tamní rozvodné sítě ale nejsou na takový nápor připravené a žadatelé dlouho čekají na připojení do...

Češi chtějí vědět, kolik bere kolega. Pomůže to férovému odměňování, míní

Bezmála šedesát procent Čechů by rádo vědělo, kolik vydělává jejich kolega na stejné pozici. Očekávají, že by to povedlo k větší spravedlnosti v odměňování. Na zavedení směrnice, která firmy donutí...