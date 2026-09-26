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Česko dostalo nejlepší výhled ratingu v historii, pozitivní změna přišla po 15 letech

Autor:
  10:24
Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's v New Yorku (ilustrační snímek)

Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's v New Yorku (ilustrační snímek) | foto: Reuters

Ratingová agentura S&P zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Zároveň potvrdila dlouhodobý rating ČR v zahraniční měně na stupni AA- a v domácí měně na stupni AA.

S&P očekává, že česká ekonomika v letech 2026 až 2029 poroste v průměru o 2,3 procenta.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy ratingová agentura S&P zlepšuje Česku ratingové hodnocení na nejpříznivější v historii, k lepšímu jej mění po více než patnácti letech.

Za důvody zlepšení výhledu agentura označila odolnost české ekonomiky vůči vnějším šokům, solidní stav veřejných financí i vnější finanční bilance a účinnou měnovou politiku České národní banky.

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,9 procenta a S&P očekává růst o dvě procenta letos a o 2,4 procenta v příštím roce. Spotřebu podle ní podpoří silný trh práce a růst mezd, zatímco českému exportu by mělo pomoci oživení německé ekonomiky.

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S&P uvedla, že při pokračujícím hospodářském růstu by v příštím roce až dvou mohla rating zvýšit. Zároveň upozornila na rizika spojená s vyššími cenami energií, vývojem na Blízkém východě a uvolněnější rozpočtovou politikou české vlády.

Schodek veřejných financí podle S&P v letech 2026 až 2029 dosáhne v průměru kolem tří procent HDP a čistý veřejný dluh by měl do roku 2029 vzrůst na 38 procent HDP z 31 procent v loňském roce.

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