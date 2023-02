Rychlovlaky v Česku mají problém: příliš mnoho zastávek. Zbrzdí je a zdraží

V maximalistické variantě, pokud by se všechny plánované zastávky postavily, by pak na zhruba dvousetkilometrové vysokorychlostní trase mezi Prahou a Brnem bylo celkem šest zastávek rychlovlaků. To představuje podstatně hustší síť zastávek, než je na evropské vysokorychlostní síti běžné. Obvykle se totiž stanice rychlovlaků budují ve vzdálenosti padesát až sto kilometrů od sebe v souvislosti na hustotě zástavby.