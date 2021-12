Jeden kapr o Vánocích nestačí. Ryba na českém talíři stále chybí

Rybníkářství a chov kaprů má v České republice dlouhou historii. „Český kapr je chován v čistém prostředí, často v rybnících, které jsou součástí chráněných krajinných oblastí jako je CHKO Třeboňsko. Rybníky poskytují kaprům kvalitní přirozenou potravu. To se promítá nejen do zdravotní nezávadnosti masa, ale také do jeho vysoké kvality a specifické chuti,“ vysvětluje vedoucí nákupčí ryb ze společnosti Makro Bernard Schaut.

Češi si důležitost ryb a jejich vliv na zdraví uvědomují, proto rybí pokrmy zařazují do svých jídelníčků stále častěji. To se projevuje i v rostoucích prodejích.

„Prodej ryb v makro během pandemie vzrostl ve srovnání s předcházejícím obdobím o deset procent. U sladkovodních ryb činí tento nárůst sedm procent. Navíc sledujeme trend v posunu prodejů od živých ryb k filetům, a to vzhledem k rostoucí popularitě ryb mezi zákazníky, kteří vedle podnikání nakupují v Makru i pro vlastní spotřebu,“ podotýká Bernard Schaut.

I přes stávající nárůst prodeje rybího masa ho však Češi nadále jedí velmi málo. Průměrný Čech zkonzumuje ročně zhruba 6,5 kilogramů ryb, optimum je však podle odborníků alespoň 17 kilogramů ryb na osobu. Průměrná spotřeba v EU přitom dosahuje téměř 24,5 kilogramů.

Ryba z ekologického chovu

Kromě nabídky ryb a jejich propagace se Makro také snaží hledat nové udržitelné zdroje. Jedním z inovativních směrů je v tomto ohledu aquaponie.

„Aquaponické pěstování je systém, který funguje na základě přirozených biologických procesů a spojuje dynamiku rostlin, ryb a živin do jednoho přirozeného ekosystému. Kombinace chovu ryb ve vodních kádích s pěstováním rostlin bez půdy je udržitelným příkladem celoročního zemědělství, které nezatěžuje okolní prostředí,“ vysvětluje Martin Čivrný, manažer udržitelnosti společnosti Makro.

Rybí maso, které pochází z aquaponického systému se vyznačuje vysokou kvalitou. Velkoobchod Makro v tomto případě dodavatele našel ve Středočeském kraji.

„Spolupráce s lokálními producenty je pro nás velice důležitá. Neustále se proto snažíme vyhledávat nové dodavatele, abychom zákazníkům nabídli nejen kvalitní a lokální čerstvé produkty, ale také abychom podpořili český trh. Z našeho pohledu jde o důležitý prvek odpovědného a udržitelného podnikání Makro. S lokálními dodavateli navazujeme velice úzký kontakt a pomáháme jim nastavit vysoké standardy pro zajištění bezpečnosti a špičkové kvality potravin,“ dodává Bernard Schaut.