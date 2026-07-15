Růst čínské ekonomiky zpomalil, HDP ve druhém čtvrtletí stoupl o 4,3 %

Čtvrtletní meziroční růst zaznamenaný v druhém kvartálu letošního roku byl podle agentury Reuters nejslabší od posledního čtvrtletí 2022, kdy se Čína potýkala s důsledky pandemie covidu-19.
Analytici podle agentury Reuters očekávali, že čínský HDP se v druhém čtvrtletí meziročně zvýší o 4,5 procenta. Výsledek tak zůstal za jejich očekáváním.
Ve srovnání s letošním prvním kvartálem čínská ekonomika vzrostla mezi dubnem a koncem června o 0,9 procenta, což je údaj, který očekávali i analytici.
Podle agentury Reuters jsou poptávka domácností a soukromé investice v Číně stále utlumené. Naopak export zaznamenal příznivý vývoj s meziročním nárůstem v prvním pololetí letošního roku o 17,6 procenta, píše agentura AP. Růst vývozu táhly silná poptávka po čínských elektromobilech a prodeje související s rozvojem umělé inteligence.