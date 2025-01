Výkřik, jenž měl jen upoutat pozornost. Rusnok zpochybnil plány ČNB na bitcoin

Připomněl, k čemu primárně devizové rezervy centrální banky slouží. Podle jeho slov se jedná o klíčový nástroj pro dosahování finanční a cenové stability. Aby těmto cílům rezervy pomáhaly, musí být vysoce likvidní, a to znamená snadno obchodovatelné.

„Musí být také stabilní z hlediska hodnoty. Ani jednu z těchto věcí kryptoaktiva nesplňují,“ vysvětluje. Sám Rusnok byl v letech 2016-2022 guvernérem ČNB.

Odmítavě se staví k byť jen nízkému podílu kryptoaktiv ve státních rezervách. „Malá část rezerv, dnes je to již 20 procent, se investuje do akcií. To mi připadá jako rozumné při míře rizika, které to nese. To je seriózní investice,“ popisuje současný stav.

V pořadu si dále pokládá otázku, k čemu by diverzifikace s kryptoměnami byla. Uvádí, že cílem portfólia ČNB totiž není a nemá být krátkodobý zisk. „Je to veřejný statek,“ upřesňuje.

Za úplně nesmyslnou investici označil také zlato, které v loňském roce ČNB hojně nakupovala. „Lidé to mají rádi. Mají pocit, že máme zlatý poklad, ale v zásadě je vcelku k ničemu,“ uzavírá.

Jiří Rusnok byl v letech 2013-2014 předsedou tzv. úřednické vlády. Vládě se však nepodařilo získat důvěru v Poslanecké sněmovně. Tehdejší prezident Miloš Zeman ho pověřil vedením vlády jako vlády v demisi. V roce 2014 ji vystřídala vláda Bohuslava Sobotky.