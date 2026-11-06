Rafinerská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol, provozovatel ropovodů v České republice společnost Mero ČR a Správa státních hmotných rezerv (SSHR) podepsaly v pátek memorandum o spolupráci. Jeho cílem je dále posílit bezpečnost zásobování České republiky ropou, zajistit efektivní využití státních nouzových zásob a prohloubit spolupráci při jejich skladování a obměně, uvádí firmy ve společném tiskovém prohlášení.
Konkrétním krokem bude příprava záměny části stávajících zásob ropy REB za ropu CPC Blend a ověření podmínek jejího dlouhodobého skladování na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves.
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Spolupráce propojuje zkušenosti Mero ČR v oblasti přepravy a skladování ropy, odpovědnost Správy státních hmotných rezerv za nouzové zásoby ropy a ropných produktů státu a rafinerské kapacity skupiny Orlen Unipetrol.
CPC Blend
je směs rop původem z Kazachstánu, která je prostřednictvím ropovodního systému Caspian Pipeline Consortium přepravována k Černému moři a odtud tankery do italského Terstu, z kterého míří do České republiky mezinárodním ropovodem TAL, na který v Německu navazuje ropovod IKL.
„Energetická bezpečnost České republiky závisí na diverzifikaci ropných zdrojů, spolehlivosti jejich přepravy a skladování v dostatečném množství a schopnosti jejich efektivního zpracování v tuzemských rafineriích.
Memorandum proto vnímáme jako logické pokračování společného úsilí o zajištění dostatku ropných produktů v aktuálně rozbouřených geopolitických podmínkách,“ uvedl říká Milan Brejchal, člen představenstva skupiny Orlen Unipetrol zodpovědný za výrobu.
Česko již využívá nové zdroje ropy
Po odklonu od ruské ropy, která do Česka proudila ropovodem Družba, jsou tuzemské rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou zásobovány od března loňského roku ropovodem TAL (Transalpine Pipeline) a následně IKL(Ingolstadt–Kralupy–Litvínov). Tímto ropovodem proudí do obou rafinerií ropa přivážená tankery do italského přístavu Terst z různých nalezišť po celém světě.
Aktuálně nejčastěji ze zemí Blízkého východu a Kaspického či Severního moře. Tyto ropy mají různé parametry, přičemž rafinerie v Kralupech nad Vltavou zpracovává výhradně ropu s nižším obsahem síry a rafinerie v Litvínově převážně ropu s vyšším obsahem síry.
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Orlen Unipetrol v rámci spolupráce zastává roli zpracovatele ropy. Pro stabilní zásobování českého trhu je proto důležité zajistit nejen dostatek suroviny, ale také vhodnou skladbu ropných druhů odpovídající technologickým možnostem obou rafinerií a dostatečné zásoby pro případ omezení dodávek. Jedním z hlavních cílů spolupráce je proto postupně sladit strukturu nouzových zásob s druhy ropy, které jsou v českých rafineriích běžně zpracovávány, a zajistit tak jejich efektivní využití v případě krizové situace.
„Rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou využívají odlišné technologické postupy a potřebují různé druhy ropy. Je proto důležité mít k dispozici odpovídající zásoby, díky kterým lze pružně reagovat na případná omezení či výpadky v dodavatelském řetězci,“ potvrzuje Brejchal. Jak dodává, Orlen Unipetrol tak i v nových podmínkách nadále plní roli klíčového dodavatele pohonných hmot pro český trh.
Podmínky skladování ropy je třeba ověřit
Společnosti Mero ČR zajišťující přepravu ropy do České republiky, její skladování a ochraňování státních nouzových zásob ropy na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves přinese v rámci memoranda své zkušenosti s provozem Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves a s technickými a bezpečnostními podmínkami skladování. Právě zde mají být v praxi ověřeny podmínky pro dlouhodobé uložení ropy CPC Blend a sledován vývoj jejích parametrů. V první fázi spolupráce se počítá se záměnou ropy REB za ropu CPC Blend v rozsahu jedné skladovací nádrže v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves, v maximálním objemu 125 000 m³.
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„Bezpečnost zásobování České republiky ropou stojí jak na spolehlivé ropovodní infrastruktuře, tak na dostatečných a správně nastavených nouzových zásobách. Společným cílem je, aby mělo Česko k dispozici zásoby ropy, které bude možné v případě potřeby bezpečně a efektivně využít,“ uvedl Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva Mero ČR.
Bezpečnost státních zásob ropy
Podle Pavla Švagra, předsedy Správy státních hmotných rezerv, je memorandum dalším krokem k tomu, aby mělo Česko v rezervách pouze neruskou ropu. „Nyní vyměníme s Unipetrolem jednu nádrž ruské ropy za neruskou typu CPC, která má výhodu, že ji mohou využít obě české rafinerie. Se skladováním této ropy ale nejsou zkušenosti, proto bude společnost Mero sledovat kvalitativní parametry a v případě jejich zhoršení se Orlen Unipetrol zavázal tuto ropu zaměnit za jinou,“ vysvětlil proces, který bude následovat.
Polovinu zásob ruské ropy již Správa státních hmotných rezerv obměnila v průběhu loňského roku a využila k tomu přerušení v zásobování na obou ropovodech. Orlen Unipetrol tehdy odebral několik zásobníků s ruskou ropou a do českých rezerv pak vrátil ropu neruskou. Konkrétně se jednalo o typ Azeri Light, kterou zpracovává rafinérie v Kralupech nad Vltavou a typ Johan Sverdrup, kterou využívá Litvínov. V tuto chvíli má Česká republika zásoby pro obě rafinérie.
Rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou skupiny ORLEN Unipetrol
Oba provozy zajišťují výrobu paliv a petrochemických produktů pro domácí i zahraniční trh. Rafinerie Litvínov je největší rafinerií v České republice s kapacitou zpracování až 5,8 milionu tun ropy ročně.
Specializuje se na těžší ropy s vyšším obsahem síry a disponuje pokročilými technologiemi hlubokého zpracování. Kromě pohonných hmot vyrábí i klíčové petrochemické suroviny, jako je etylen, polyetylen a polypropylen.
Rafinerie Kralupy nad Vltavou má roční kapacitu zpracování přibližně 3,3 milionu tun ropy. Zaměřuje se na lehké, nízkosirné ropy a vyrábí především automobilové benziny, motorovou naftu a letecká paliva.