Extrémní mrazy v lednu a chladné počasí, které se do Evropy vrátilo v půlce února, způsobují nejrychlejší čerpání ze zásobníků zemního plynu za posledních pět let. Analytici společnosti Energy Aspects upozorňují, že zásoby v Evropě mohou zakončit zimní sezonu dokonce na sedmiletém minimu. Jejich obnovení bude vyžadovat větší dodávky než v uplynulých letech.
Obchodníci se vždy snaží využít situaci. Když cestou do Evropy zjistí, že plyn LNG je dražší v Asii, loď otočí a náklad vyloží v některém z asijských přístavů.