Ruské podniky obcházejí sankce, mezinárodní platby hradí kryptoměnami

O tom, že ruské podniky používají bitcoin k provádění mezinárodních plateb a obcházení západních sankcí informovala agentura Reuters s odvoláním na komentáře ruského ministra financí Antona Siluanova.

Sankce uvalené po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 ztížily Rusku obchodování s hlavními partnery, jako jsou Čína a Turecko. Rusko proto letos povolilo používání kryptoměn v zahraničním obchodě a učinilo kroky, které legalizují jejich těžbu.

„V rámci experimentálního režimu je možné používat bitcoiny, které jsme vytěžili zde v Rusku v transakcích zahraničního obchodu,“ řekl Siluanov televizní stanici Russia 24.

„Takové transakce již probíhají. Věříme, že by se měly dále rozšiřovat a rozvíjet. Jsem si jistý, že se tak stane příští rok,“ uvedl. Jak dodal, používání digitálních měn k mezinárodním platbám představuje budoucnost.

Po zavedení západních sankcí zpočátku vyplnil mezeru čínský jüan, který se stal nejobchodovanější zahraniční měnou v Rusku. Další sankce zacílené na finanční instituce však ještě více omezily platební možnosti. Rusko a Čína údajně diskutovaly také o barterovém obchodu, uvedla agentura Reuters.

Kryptoměny však otevírají pro Rusko nové možnosti. Ruská federace je druhým největším těžařem hned po Spojených státech, ročně spotřebuje nejméně 16 miliard kilowatthodin elektřiny na aktivity spojené s těžbou kryptoměn. To představuje 1,5 procenta celkové spotřeby energie v zemi, což způsobuje problémy v oblastech s drsným klimatem a následně i nevyvážené náklady za elektřinu v celé zemi. Nízké náklady na elektřinu v některých regionech Ruské federace kompenzují výrobci a spotřebitelé v jiných částech země.

Právě kvůli rostoucí spotřebě energie ruská vláda nedávno prodloužila sezonní zákaz operací těžby kryptoměn týkající se některých oblastí země na šest let. Původně platilo pozastavení aktivit těžařů na zimní sezonu. Nově se však kryptoměna nesmí těžit od 1. ledna 2025 do 15. března 2031, nicméně tento zákaz se týká pouze některých regionů Ruské federace. Patří mezi ně například Dagestán, Ingušsko, Severní Osetie, Čečensko, ale i okupované oblasti Ukrajiny, na kterých byly vyhlášeny neuznané separatistické lidové republiky jako Doněcká a Luhanská.

Další omezení se budou vztahovat na území v regionech Irkutsk, Burjatsko a Zabajkalský kraj, a to během období špičkové spotřeby energie, od 1. ledna do 15. března v roce 2025 a od 15. listopadu do 15. března v následujících letech.

Rusko nedávno legalizovalo těžbu kryptoměn, zároveň však zavedlo povinnou registrační službu. Nová pravidla nařizují těžařům, aby se registrovali u Federální daňové služby a poskytovali komplexní podrobnosti o svých kryptopeněženkách a majetku.