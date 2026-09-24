„Ředitelství silnic a dálnic by mělo mít v příštím roce dostatek finančních prostředků, abychom mohli pokračovat v naplňování našeho hlavního cíle, kterým je dokončení páteřní dálniční sítě,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. ŘSD bude mít podle něj dostatek peněz také na řádnou údržbu stávající sítě a potřebné opravy.
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Podle návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který v pondělí schválila vláda a nyní čeká na schválení Sněmovnou, by mělo ŘSD příští rok hospodařit s sedmaosmdesáti miliardami korun.
Z nich téměř dvaadvacet miliard korun připadne na provoz podniku, údržbu a opravy stávajících silnic první třídy a dálnic. Navržený rozpočet ŘSD je proti letošnímu o 5,9 miliardy korun vyšší.
V příštím roce bude pokračovat příprava projektů na severní část Pražského okruhu, středočeskou D3 či dokončení dálnice D55. Za týden má začít stavba posledního úseku D48 u Bělotína. Připravuje také zahájení výstavby dvou úseků D35 mezi Svitavami a Mohelnicí, které vzniknou formou PPP projektu, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru.
ŘSD připravuje výstavbu obchvatů. „Uvědomujeme si, že obchvaty měst a obcí zásadně zlepšují jak život obyvatel dotčených míst, tak pomáhají i k plynulejší a bezpečnější jízdě,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
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Letos v listopadu má začít stavba obchvatu Pelhřimova. Obchvaty by měly začít vznikat také u Krnova, Bučovic, Znojma nebo Břeclavi a ŘSD chystá také výstavbu jihozápadního obchvatu Pardubic či Rychnova nad Kněžnou.
Na Pražském okruhu začaly v uplynulých dnech přípravné práce na zvýšení kapacity vytížené mimoúrovňové křižovatky Třebonice, která spojuje okruh s D5, hlavní práce začnou v příštím roce.
ŘSD také připravuje rozšíření dalších úseků okruhu, a to mezi Slivencem a Třebonicemi, mezi Satalicemi a Běchovicemi a mostů přes Počernický rybník.
Nyní ŘSD staví 266,4 kilometru komunikací, z toho 156,8 kilometru dálnic a 109,6 kilometru silnic první třídy. Ve fázi výběrového řízení je nyní dalších 84,3 kilometru dálnic a silnic první třídy.