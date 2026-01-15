Jedním z nespokojených zákazníků byl Marek z Liberecka, který sdílel screenshot své objednávky s dovětkem: „Wolt si děláte ze mne legraci né?“
Ostatní jeho příspěvek komentovali různě – někteří to chápali, jiní to odsuzovali. Například Elena napsala: „Cena za dopravu by měla být standardní, ať už je počasí jakékoli. Absurdní je účtovat extra příplatek za něco, na co nemáme vliv. Není to fér, ať už jde o jakoukoli částku.“
Jiní uživatelé se podivovali, proč se celé téma vůbec řeší. „Nikdo nikoho nenutí používat tyto aplikace, tak pokud se vám to nelíbí, neobjednávejte,“ napsal další.
Podpora kurýrů v extrémních podmínkách
Zástupci společnosti Wolt se hájí a vysvětlují proč se poplatky kvůli špatnému počasí zákazníkovi účtují. „Mrazivé počasí posledních dnů představovalo pro naše partnerské kurýry skutečně náročné podmínky. Hluboké mrazy, sněžení i kluzké silnice komplikovaly doručování ve velké části České republiky,“ vysvětlil Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt. Aby je v těchto extrémních situacích firma podpořila, dočasně zavedla tento příplatek. „Slouží jako forma podpory kurýrům, kteří se i navzdory ztíženým podmínkám vydali na trasu a zajistili zákazníkům pohodlí a bezpečí u dveří,“ dodal.
Podle něj byl zájem o doručení během kalamity výrazný. „Řada lidí neměla možnost vyrazit do obchodu nebo restaurace, ať už kvůli omezením v dopravě nebo proto, že nemají vlastní auto. Možnost nechat si doručit teplé jídlo nebo nákup až domů znamenala reálné ulehčení v komplikované situaci. Snažíme se vždy najít rovnováhu mezi dostupností našich služeb a férovou podporou našich kurýrních partnerů,“ dodal Kubík.
Plošně poplatek nezvyšujeme
Na rozdíl od Woltu rozvozová služba Foodora speciální příplatek za počasí nezavedla. „Vyšší poptávka se přirozeně potkává s omezenější kapacitou, protože doručování je náročnější než za běžného provozu,“ řekl Richard Dirbák, šéf logistiky české Foodora. Kurýry podle jeho slov společnost motivuje příplatky k objednávkám a v některých momentech upravuje poplatek za doručení do vzdálenějších podniků, aby maximalizovali efektivitu. „Kratší objednávky zůstávají za stejných podmínek, a zákazníci s předplatným Foodora PRO mají doručení nadále zdarma,“ dodal.
Ani u společnosti Bolt Food nemají samostatný poplatek za špatné počasí jako položku navíc v košíku. Cena doručení se ale může v určitých časech a situacích dočasně zvýšit. „Typicky ve chvílích, kdy je výrazně vyšší poptávka než nabídka kurýrů. Tento mechanismus slouží k vyrovnání nabídky a poptávky a k tomu, aby bylo možné doručení zajistit i v náročnějších podmínkách, například při silném dešti nebo sněžení. Nejde však o plošné navýšení na celý den, ale o úpravu v konkrétních časech a lokalitách,“ uvedl Jakub Hostačný, generální manažer Bolt Food pro ČR.
Během kalamity více objednávek
Extrémní počasí ukázalo také rostoucí roli online nákupů. Online supermarket Rohlík během sněhové kalamity doručil o 30 procent více objednávek než ve stejném období loňského roku.
„V podobných dnech se ukazuje, že nejde jen o pohodlí. Pro mnoho lidí je klíčové vědět, že zvládnou vyřešit celý nákup včetně léků nebo základních potřeb pro rodinu, aniž by museli riskovat cestu ven. Naší prioritou je, aby služba fungovala konzistentně i v těchto situacích,“ vysvětlila generální ředitelka Rohlíku Miroslava Vopatová.
Rohlík během kalamity doručoval objednávky ve standardních časových oknech a zajistil dostupnost potravin, léků, hotových jídel, dětských potřeb a dalších základních produktů. Cena služby přitom zůstala stejná jako v běžném provozu, všechny zvýšené náklady šly na vrub společnosti.
Ani Košík.cz žádné poplatky navíc neúčtuje. „Zvládáme dobře i oblasti mimo města. Dojedeme tam, kde je to pro kurýra bezpečné, pokud to nejde až k adrese, domluvíme alternativu, nebo kurýr dojde kousek pěšky,“ uvedl František Brož, mluvčí společnosti. Podle něj dokonce zákazníci rádi píší info o sjízdnosti do poznámek. „Pokud by vzniklo zpoždění, informujeme a pohyb kurýra lze sledovat v reálném čase v aplikaci,“ uzavřel Brož.