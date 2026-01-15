Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

Veronika Bělohlávková
  12:06
Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní dopravci si poplatky neúčtovali, i když zaznamenali zvýšený počet objednávek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)
34 fotografií

Jedním z nespokojených zákazníků byl Marek z Liberecka, který sdílel screenshot své objednávky s dovětkem: „Wolt si děláte ze mne legraci né?“

Ostatní jeho příspěvek komentovali různě – někteří to chápali, jiní to odsuzovali. Například Elena napsala: „Cena za dopravu by měla být standardní, ať už je počasí jakékoli. Absurdní je účtovat extra příplatek za něco, na co nemáme vliv. Není to fér, ať už jde o jakoukoli částku.“

Jiní uživatelé se podivovali, proč se celé téma vůbec řeší. „Nikdo nikoho nenutí používat tyto aplikace, tak pokud se vám to nelíbí, neobjednávejte,“ napsal další.

Podpora kurýrů v extrémních podmínkách

Zástupci společnosti Wolt se hájí a vysvětlují proč se poplatky kvůli špatnému počasí zákazníkovi účtují. „Mrazivé počasí posledních dnů představovalo pro naše partnerské kurýry skutečně náročné podmínky. Hluboké mrazy, sněžení i kluzké silnice komplikovaly doručování ve velké části České republiky,“ vysvětlil Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt. Aby je v těchto extrémních situacích firma podpořila, dočasně zavedla tento příplatek. „Slouží jako forma podpory kurýrům, kteří se i navzdory ztíženým podmínkám vydali na trasu a zajistili zákazníkům pohodlí a bezpečí u dveří,“ dodal.

Sníh se dál sypal na Česko. Způsobil dvě hromadné nehody a řadu zpoždění

Podle něj byl zájem o doručení během kalamity výrazný. „Řada lidí neměla možnost vyrazit do obchodu nebo restaurace, ať už kvůli omezením v dopravě nebo proto, že nemají vlastní auto. Možnost nechat si doručit teplé jídlo nebo nákup až domů znamenala reálné ulehčení v komplikované situaci. Snažíme se vždy najít rovnováhu mezi dostupností našich služeb a férovou podporou našich kurýrních partnerů,“ dodal Kubík.

Plošně poplatek nezvyšujeme

Na rozdíl od Woltu rozvozová služba Foodora speciální příplatek za počasí nezavedla. „Vyšší poptávka se přirozeně potkává s omezenější kapacitou, protože doručování je náročnější než za běžného provozu,“ řekl Richard Dirbák, šéf logistiky české Foodora. Kurýry podle jeho slov společnost motivuje příplatky k objednávkám a v některých momentech upravuje poplatek za doručení do vzdálenějších podniků, aby maximalizovali efektivitu. „Kratší objednávky zůstávají za stejných podmínek, a zákazníci s předplatným Foodora PRO mají doručení nadále zdarma,“ dodal.

Je podle vás v pořádku, že si dopravce účtuje za špatné počasí příplatek?

Ani u společnosti Bolt Food nemají samostatný poplatek za špatné počasí jako položku navíc v košíku. Cena doručení se ale může v určitých časech a situacích dočasně zvýšit. „Typicky ve chvílích, kdy je výrazně vyšší poptávka než nabídka kurýrů. Tento mechanismus slouží k vyrovnání nabídky a poptávky a k tomu, aby bylo možné doručení zajistit i v náročnějších podmínkách, například při silném dešti nebo sněžení. Nejde však o plošné navýšení na celý den, ale o úpravu v konkrétních časech a lokalitách,“ uvedl Jakub Hostačný, generální manažer Bolt Food pro ČR.

Během kalamity více objednávek

Extrémní počasí ukázalo také rostoucí roli online nákupů. Online supermarket Rohlík během sněhové kalamity doručil o 30 procent více objednávek než ve stejném období loňského roku.

„V podobných dnech se ukazuje, že nejde jen o pohodlí. Pro mnoho lidí je klíčové vědět, že zvládnou vyřešit celý nákup včetně léků nebo základních potřeb pro rodinu, aniž by museli riskovat cestu ven. Naší prioritou je, aby služba fungovala konzistentně i v těchto situacích,“ vysvětlila generální ředitelka Rohlíku Miroslava Vopatová.

Sněžení v Praze komplikovalo dopravu, kolony tvořily kamiony na Pražském okruhu

Rohlík během kalamity doručoval objednávky ve standardních časových oknech a zajistil dostupnost potravin, léků, hotových jídel, dětských potřeb a dalších základních produktů. Cena služby přitom zůstala stejná jako v běžném provozu, všechny zvýšené náklady šly na vrub společnosti.

Ani Košík.cz žádné poplatky navíc neúčtuje. „Zvládáme dobře i oblasti mimo města. Dojedeme tam, kde je to pro kurýra bezpečné, pokud to nejde až k adrese, domluvíme alternativu, nebo kurýr dojde kousek pěšky,“ uvedl František Brož, mluvčí společnosti. Podle něj dokonce zákazníci rádi píší info o sjízdnosti do poznámek. „Pokud by vzniklo zpoždění, informujeme a pohyb kurýra lze sledovat v reálném čase v aplikaci,“ uzavřel Brož.

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

14. ledna 2026

Schází nám ambice, říká šéf Deutsche Bank. Varuje před stagnací Německa

Šéf největší německé banky Deutsche Bank Christian Sewing (9. ledna 2026)

Šéf největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank Christian Sewing varoval, že Německu hrozí delší období bez hospodářského růstu. K podpoře ekonomiky jsou podle něj zapotřebí nejen rozsáhlé...

14. ledna 2026  16:07

