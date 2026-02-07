„Dříve ojedinělá záležitost se mění v pravidelný návyk. Fenomén, který začínal u mladé generace, dnes výrazně nabývá na síle i u lidí nad pětačtyřicet let,“ popisuje šéf rozvážkové společnosti Foodora Adam Kolesa.
Loni tak dosáhl český trh s doručováním jídla historického rekordu: Celková hodnota objednávek poprvé překonala hranici 15 miliard korun, což je oproti předchozímu roku zlepšení o 14,3 procenta. Hlavním tahounem růstu už nejsou vyšší útraty stávajících zákazníků, ale právě příchod nových uživatelů a rozšiřování služeb do regionů.
Nejsilnějším dnem roku 2025 se stal 14. únor. Valentýn tak překonal i tradičně exponované sváteční dny.