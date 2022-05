Co způsobí recese a obří inflace, předpoví v Rozstřelu analytik Křeček

Dozvuky pandemie, válka na Ukrajině i akcelerující inflace. To jsou všechno důvody, proč českou ekonomiku čeká v závěru roku propad. V kombinaci s rychlým růstem cen tak nastane neblahý jev zvaný stagflace. Co to bude znamenat a jakou kúru má hospodářství ordinovat, vysvětlí v pořadu Rozstřel hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Sledujte v přímém přenosu ve středu od 12.30.