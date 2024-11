Fotovoltaikám hrozí kvůli vládě krach, tvrdí experti. Solární baroni jsou mýtus

V Poslanecké sněmovně se aktuálně projednává návrh vládní novely energetického zákona (LEX OZE III). Podle koaličních ministrů má být norma důležitý krok pro urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie v Česku.

Poškodí to celý sektor obnovitelných zdrojů

S překvapivým krokem však přišel na konci října ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Předložil totiž pozměňovací návrhy, které mají vládě umožnit snížení podpory na obnovitelné zdroje energie.

„Pokud by tento pozměňovací návrh prošel, nepochybně by to způsobilo obrovské škody České republice, protože by to značným způsobem poškodilo celý sektor obnovitelných zdrojů, což je jeden z klíčových pilířů budoucí energetiky,“ myslí si místopředseda Svazu moderní energetiky Marek Lang.

Pozměňovací návrh ministra financí a ministra průmyslu a obchodu ve skutečnosti ruší předem dohodnuté výkupní ceny za elektřinu, kterou vyrobily fotovoltaiky postavené v letech 2009 a 2010. Stát se přitom tehdy solárním elektrárnám zaručil, že výkupní cenu ponechá neměnnou dvacet let.

„Pokud návrh nakonec projde, znamenalo by to obrovskou, možná až nedozírnou ránu pro důvěryhodnost České republiky nejen vůči zahraničí, ale i vůči domácím firmám,“ varuje před novou legislativou ekonom společnosti Capitalinked Radim Dohnal.

Advokát Pavel Doucha pak v Rozstřelu konstatoval, že by šlo o retroaktivní zásah do právního řádu České republiky, což může mít i vážné mezinárodněprávní důsledky.

Chystá se mezinárodní arbitráž

Podle Marka Langa se dokonce některé firmy již chystají na mezinárodní arbitráž, a to v případě, že bude LEX OZE III schválen i s pozměňovacími návrhy ministrů Stanjury a Vlčka.

„Ano, mohu potvrdit, že investoři, kteří mají možnost bránit se arbitrážemi, tedy primárně zahraniční investoři, už signalizovali, že tuto možnost budou chtít využít.“

Advokát Doucha předpokládá, že v takovém případě by mohli zahraniční investoři uspět.

„Na začátku letošního roku totiž skončila pravomocně arbitráž, kterou zahraniční investor vedl vůči České republice ve vztahu k solární energetice. Týkalo se to první solární daně z roku 2011, a v tomto případě Česká republika prohrála. Vytvořil se tím jistý precedent, který by mohl platit i pro další případy,“ předpokládá advokát.

S kritikou solárního byznysu v minulosti přišel bývalý prezident Miloš Zeman. Ten nazval developery, kteří v letech 2009 až 2010 začali s výstavbou fotovoltaických elektráren a stát jim na 20 let zajistil stabilní výkupní ceny, pejorativně solárními barony.

„Ale tito původní developeři už v tomto segmentu nejsou. Elektrárny už teď mají solidní investory, kteří věřili v pevnost právního českého státu. A stát je za to chce v tuto chvíli potrestat,“ uzavírá ekonom Dohnal s tím, že mýtus o solárních baronech v dnešní době už dávno neplatí.

Jak budou majitelé solárních elektráren postupovat v případě schválení nového zákona i s pozměňovacími návrhy? Jak v tuto chvíli stát podporuje obnovitelné zdroje energie? A jak se daří solárnímu byznysu v Česku ve srovnání s jinými evropskými státy? I na to odpovídali experti v Rozstřelu.